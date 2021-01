Versículo do dia (17/01/2021): comece seu domingo com amor

Ao lermos a palavra de Deus, é notório que o Senhor exorta sobre ser correto e buscar a verdade. Assim como, em seus mandamentos “amar o próximo”, “não roubar”, “não matar” entre outros. Com isso, neste domingo, 17 de janeiro de 2021, entenda os propósitos do Senhor para sua vida. Faça o bem para todos a sua volta, mesmo aqueles que não praticam a bondade com você. Pois assim, estará cumprindo aquilo que Deus deixou para cada um de seus filhos e será abençoado. Leia o versículo do dia, que fica no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14.

Neste versículo, o apostolo Paulo exorta sobre o que é correto fazer. Seguir os mandamentos do Senhor e cultivar os frutos do Espírito Santo. Trazendo para os nossos dias, precisamos esquecer do que se passou. Muitos guardam magoas antigas e tristezas de anos atrás. Tudo isso não faz bem para ninguém, Deus tem o poder de apagar os erros do passado e nos fazer olhar somente para frente. Que neste domingo, você peça ao Senhor direcionamento, para não viver das migalhas do passado. E sim, das grandes benção que o senhor tem preparado para aqueles que o ama, o buscam e segue a sua palavra.

Versículo do dia, domingo, 17 de janeiro de 2021

Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. (Filipenses 3:13-14)

Louvor do dia:

Leia o capítulo 3

1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.

2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão;

3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.

4. Ainda que também podia confiar na carne; se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu:

5. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; segundo a lei, fui fariseu;

6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.

7. Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo.

8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo,

9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé; (Versículo do dia)

10. Para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua morte;

11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos.

12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.

13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim,

14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.

15. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo; e, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará.

16. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo.

17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.

18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo,

19. Cujo fim é a perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.

20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,

21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. (Filipenses 3:1-21)

