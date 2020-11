Lua de mel: veja a origem, história e dicas de roteiro para viajar a dois

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A lua de mel é a realização de muitos casais, após oficializar a união com o casamento. O costume é fazer uma viagem a dois ,bem romântica, para desfrutar esse momento. É a hora de redescobertas e despertar novamente a chama da paixão e do amor.

Mas apesar dessa tradição ser tão comum, você sabe de onde surgiu esse costume? Na verdade não há uma origem definitiva, mas a mais famosa vem da cultura nórdica.

Ficou curioso para conhecer a origem e a história da lua de mel? Então veja mais abaixo!

A origem da lua de mel

A expressão lua de mel vem de uma tradução literal do inglês “honeymoon”, e é baseada em uma antiga tradição da cultura nórdica. Diferentes povos tinham o costume de ensinar os recém casados a beber hidromel, uma bebida alcoólica à base de mel.

Essa bebida tem baixo teor alcoólico. O casal deveria consumir as doses de hidromel durante a duração de uma lua. Portanto, a expressão lua de mel se origina desta antiga tradição.

Tradições em diferentes países

Mas esta não é a única origem atribuída à lua de mel. Diversas tradições ao longo da história também influenciaram no costume que conhecemos hoje em dia.

Na antiga Babilônia, há cerca de 3.500 anos atrás o pai da noiva presenteava o noivo com hidromel. Ele deveria ser consumido durante trinta dias . O objetivo era trazer sorte e fertilidade para o casal.

Já na Roma Antiga, a tradição era que as mães das noivas depositassem, durante uma lua, uma vasilha com mel no quarto do casal. A ideia era levar fertilidade.

Os nórdicos, como já citados, bebiam o hidromel porque a bebida era considerada uma benção mágica. Segundo a mitologia, Odin, pai dos deuses, teve o hidromel como seu único alimento, o que lhe concedeu poderes.

Na Idade Média, os casamentos na Alemanha aconteciam na lua cheia. O hidromel também estava presente na comemoração e era consumido durante trinta dias.

E na Inglaterra do século XIX pode ter iniciado a prática da viagem dos casais. Na idade moderna, os casais da burguesia, viajavam após o casamento para se conhecerem melhor. Mas os encontros não eram a dois, porque o destino eram as casas de parentes distantes que puderam comparecer ao casamento.

Destinos nacionais para a viagem de lua de mel

Portanto, agora que você já conhece a origem e tradições da lua de mel, que tal aproveitar o clima romântico e planejar uma viagem a dois? Veja as dicas que separamos, com ótimos destinos para curtir com o seu amor!

1. Búzios – Rio de Janeiro

A cidade de Armação dos Búzios no Estado do Rio de Janeiro, tem uma bela orla, ótima gastronomia, vida noturna agitada e muito charme. Não é à toa que recebe turistas de todo o mundo. A famosa Orla Bardot é uma homenagem a atriz francesa Brigitte Bardot que passou férias na cidade em 1964.

O local tem diversas pousadas românticas, perfeitas para os casais apaixonados. Aproveite para ir no verão, a melhor época de conhecer a região.

2. Gramado – Rio Grande do Sul

Para os casais que preferem curtir um friozinho, passar a lua de mel em Gramado, no Rio Grande do Sul, é uma ótima pedida! As Serras Gaúchas são uma das principais atrações na charmosa cidade, que também oferece uma rica gastronomia, com comida e vinho.

Além disso, é um verdadeiro passeio pela Europa dentro Brasil, se o roteiro de Gramado incluir Bento Gonçalves.

3. Fernando de Noronha – Pernambuco

O paradisíaco Arquipélago de Fernando de Noronha atrai visitantes que gostam de um maior contato com a natureza. Um verdadeiro paraíso, que inclui a praia do Sancho, já considerada uma das mais bonitas do mundo.

Mas toda a beleza se amplia por todo o a arquipélago, tanto de dia quanto à noite. Noronha é perfeito para quem busca um clima romântico, versátil e que tem natureza com uma boa gastronomia.

4. Costa do Sauípe – Bahia

A Costa de Sauípe fica próxima a salvador, na Bahia, e também é um ótimo destino para lua de mel. No local há cinco hotéis de luxo e seis pousadas temáticas. E eles ficam espalhados por 6km de areia branca e coqueiros, em uma belíssima praia

Todavia, além dos hotéis, o casal em lua de mel pode aproveitar as mordomias de hospedagem, como em Vila Nova, um espaço repleto de barzinho, onde ocorrem shows e luau com fogueiras, em um clima bem divertido.