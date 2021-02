Banhos energéticos para o dia a dia que você precisa conhecer

Banhos energéticos podem ser úteis no dia a dia e até servem como ótimos parceiros em uma rotina de autocuidado. Contudo, as ervas dos banhos devem ser bem misturadas, de forma que uma não anule a outra, por exemplo. Inclusive, as fases da lua tabém influenciam na hora de decidir quais banhos energéticos tomar.

O que são Banhos Energéticos

Banhos energéticos trabalham o nosso corpo astral. Além disso, as ervas e elementos da natureza possuem poderes par a saúde corporal e emocional, como a lavanda, que acalma e relaxa.

Há ervas quentes, que são utilizadas em banhos de descarrego e são muito fortes, como a arruda, e ervas mornas, que são mais suaves e utilizadas com mais frequência em comidas e chás, como hortelã.

Por fim, também há o sal grosso, que limpa nosso corpo por conta da sua fórmula química neutralizante. Aprenda a usar essas ervas a seu favor com banhos energéticos para diferentes fins.

Banho de Proteção

Você pode tomar banhos energéticos para proteção em qualquer lua. O melhor dia para pedir proteção é na terça-feira, dia de marte, deus da guerra na mitologia romana. Sendo assim, aproveite para orar e pedir proteção contra a inveja.

- PUBLICIDADE -

Ingredientes:

Duas colheres de sopa de arruda

Uma colher de sopa de guiné

Uma colher de sopa de alecrim

Como fazer:

Primeiramente, comece a ferver 2 litros de água; Adicione os três ingredientes, que devem estar secos ao se misturarem com água que está fervendo; Quando a água ferver, desligue o fogo e tampe o banho para abafar; Espere 10 minutos e coe o banho; Tome seu banho de higiene calmamente e se seque; Jogue o banho de proteção do pescoço para baixo, sem encostar nos olhos para não arder; Não se seque totalmente, deixa acontecer naturalmente; Por fim, descarte as ervas coadas na natureza, em um vaso ou no jardim.

Banho de Limpeza Energética

Os banhos energéticos de limpeza são parecidos com os de proteção, contudo, ele também serve para acalmar e auxiliar no sono. Também podem ser tomados em todas as luas, contudo, fica mais poderoso durante a lua da limpeza: lua minguante.

Ingredientes:

- PUBLICIDADE -

Duas colheres de sopa de sal grosso

Uma colher de sopa de arruda

Uma colher de sopa de manjericão

Como fazer:

Primeiramente, comece a ferver 2 litros de água; Adicione os três ingredientes, lembrando que a arruda e o manjericão devem estar secos. Quando a água ferver, desligue o fogo e tampe o banho para abafar; Espere 10 minutos e coe o banho; Tome seu banho de higiene calmamente e se seque; Jogue o banho de limpeza energética do pescoço para baixo, sem encostar nos olhos para não arder, e mentalize o que você não quer mais indo embora pelo ralo. Não se seque totalmente, deixa acontecer naturalmente; Descarte as ervas coadas na natureza, em um vaso ou no jardim. Por fim, e pratique ho‘oponopono antes de dormir e coloque um copo com sal grosso e água ons cantos da casa para filtrar as energias negativas. Quando a água formar bolhas, jogue fora e troque por outra.

Banho de Amor

Banhos afrodisiacos ou banhos de assento para a região íntima são uma boa pedida para quem está querendo se reconectar com o feminino, a sexualidade e a autoestima.

Sendo assim, pense nisso antes de tentar fazer banhos energéticos para o amor. Inclusive, faça um banho de limpeza energética e outro de proteção semanas antes desse pedir para prosperar no amor. Um banho energético para o amor deve ser tomado em uma sexta-feira, dia de Vênus, que é Afrodite, deusa do amor na mitologia grega, em uma lua cheia.

Ingredientes:

- PUBLICIDADE -

Três rosas vermelhas

Uma colher de sopa de hibisco

Três canelas em pau

Três anis estrelados

Óleo essencial de ylang ylang

Como fazer:

Primeiramente, comece a ferver 2 litros de água; Adicione o hibisco, a canela e o anis estrelado; Quando a água ferver, desligue o fogo e tampe o banho para abafar; Espere 5 minutos e coe o banho; Adicione as pétalas das três rosas dentro do banho coado, mentalize toda negatividade indo embora; Mexe o banho na direção horária pedindo muito amor e adicione três gotas de óleo essencial de ylang ylang; Tome seu banho de higiene calmamente e se seque, aproveite para colocar uma música; Jogue o banho do amor da cabeça para baixo, com as pétalas de rosa mesmo, tomando cuidado com os olhos; Não se seque totalmente, deixa acontecer naturalmente; Por fim, descarte os ingredientes na natureza, em um vaso ou no jardim.

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também: