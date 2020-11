Que Fernando de Noronha é um dos destinos mais incríveis do Brasil, nós já sabemos. Uma ilha paradisíaca e muito especial, com cenários encantadores.

Mas, você sabe o que fazer em Fernando de Noronha? Sabe quanto deve gastar para conhecer essa ilha? O DCI preparou um guia completo para quem quer conhecer esse lugar encantador e maravilhoso. Além disso, você vai entender mais como funcionam as taxas que devem ser pagas pelos visitantes.

Mais sobre Fernando de Noronha

Fernando de Noronha é um arquipélago localizado a 350km da costa do nordeste do Brasil. As praias de Fernando de Noronha não são muito urbanizadas e a cidade em si é bem similar a uma vila de pescadores.

A ilha é considerada Patrimônio Mundial da UNESCO por possuir um ecossistema delicado e muito rico.

Por isso, a política para o turismo é muito restrita e segue algumas restrições para visitantes, com o intuito de manter a ilha preservada e longe da urbanização.

Trilhas ecológicas, praias, mergulhos, piscinas naturais e vistas incríveis.

O que fazer em Fernando de Noronha

Mas quais são os principais passeios em Fernando de Noronha? O que fazer por lá, além de conhecer praias lindas? Nós selecionamos uma lista do que você pode fazer na ilha. Confira:

Praias: a principal dica é conhecer as praias. A Praia do Cachorro, Praia do Meio, Praia da Conceição são locais incríveis para você visitar.

a principal dica é conhecer as praias. A Praia do Cachorro, Praia do Meio, Praia da Conceição são locais incríveis para você visitar. Tour na Ilha: a uma tour na ilha, chamado de Ilha Tour. Com essa tour, você pode visualizar a Ilha como um todo, conhecer algumas vilas, locais famosos e muito mais.

a uma tour na ilha, chamado de Ilha Tour. Com essa tour, você pode visualizar a Ilha como um todo, conhecer algumas vilas, locais famosos e muito mais. Passeio de Barco: na Praia do Porto de Santo Antônio, você pode fazer um passeio de barco.

na Praia do Porto de Santo Antônio, você pode fazer um passeio de barco. Mergulho: outro passeio é o mergulho. Nadar com os peixe é sempre uma ótima opção de passeio.

outro passeio é o mergulho. Nadar com os peixe é sempre uma ótima opção de passeio. Trilhas: você pode fazer trilhas ecológicas como a Trilha do Atalia ou Trilha dos Abreus. A trilha da Costa Esmeralda vai fazer você chegar em duas praias incríveis, com o Boldró e Americano.

você pode fazer trilhas ecológicas como a Trilha do Atalia ou Trilha dos Abreus. A trilha da Costa Esmeralda vai fazer você chegar em duas praias incríveis, com o Boldró e Americano. Baía do Sancho e Baía dos Porcos: são dois locais que você não pode deixar de visitar em Fernando de Noronha.

são dois locais que você não pode deixar de visitar em Fernando de Noronha. Pôr-do-sol: o pôr-do-sol em Fernando de Noronha é um ponto turístico a parte. Você pode ver o pôr-do-sol na praia da Conceição, na Pedro do Bode ou até mesmo na Capela de São Pedro.

Esses são algumas dicas do que fazer em Noronha durante o dia. Passeios inesquecíveis e contato com a natureza.

O que fazer em Fernando de Noronha à noite?

Mas o que fazer em Fernando de Noronha à noite? O que tem de bom na ilha para aproveitar? Fizemos uma seleção de dicas divertidas para aproveitar:

Bar do Meio: o bar é uma ótima ideia para curtir o pós pôr-do-sol. Isso porque o bar só funciona até 19h.

o bar é uma ótima ideia para curtir o pós pôr-do-sol. Isso porque o bar só funciona até 19h. Bar do Cachorro: uma opção bem badalada para a noite. É o lugar perfeito para uma noite de agitação. Mas lembre-se que os valores do Bar do Cachorro não são baratos.

uma opção bem badalada para a noite. É o lugar perfeito para uma noite de agitação. Mas lembre-se que os valores do Bar do Cachorro não são baratos. Restaurantes: os restaurantes de Noronha são incríveis. É uma ótima opção para quem está buscando uma noite mais tranquila.

os restaurantes de Noronha são incríveis. É uma ótima opção para quem está buscando uma noite mais tranquila. Festas: em algumas épocas do ano, você vai se deparar com festas bem produzidas em Noronha, como Réveillon ou feriados.

Assim, você aproveita a noite de Fernando de Noronha depois de ter curtido um dia de praias, trilhas e natureza.

Quanto custa ir para Fernando de Noronha?

Viajar para Fernando de Noronha não é uma viagem barata. As passagens, saindo de São Paulo, custam por volta de 1.300 reais.

Pousadas em Fernando de Noronha têm as diárias iniciando em 350 reais, podendo variar e chegar mais de mil reais.

Além disso, você vai encontrar preços bem altos em restaurantes e bares. No Bar do Cachorro, por exemplo, uma cerveja custa por volta de 15 reais.

Outro ponto importante a ser previsto no seu orçamento, além dos passeios, são as taxas. Em Noronha, você deve pagar uma taxa de permanência, que custa 75,93 reais. Você também precisa pagar outras taxas caso queira visitar os parques ecológicos e algumas praias. Para consultar as taxas de pagamento de Fernando de Noronha, acesse aqui.

Apesar de ser uma viagem mais cara, você não vai se arrepender. Fernando de Noronha é um lugar especial no Brasil, com praias paradisíacas e uma cidade bem peculiar e rústica.

Então, viajar para Fernando de Noronha requer um investimento mais alto, mas você vai fazer uma viagem inesquecível. Você vai se apaixonar por essa ilha.