Ervas de cada signo: aprenda a fazer o melhor banho para o seu signo

Os banhos energéticos têm o intuito de trazer o melhor de nós. Por isso, venha aprender as ervas de casa signo para preparar um banho especial para você. Inclusive, você pode fazer um banho com as ervas do seu signo ou do seu ascendente, quando precisar despertá-lo. Afinal, ele fica mais em evidência após os 28 anos e quando estamos nos expondo para os outros em situações novas.

Ervas de cada signo:

Áries:

O signo de áries é correspondido por Ogum, que é São Jorge. Sendo assim, a Espada-de-São-Jorge é uma planta ideal para o ariano ter dentro de um vaso em casa. Já para um banho, é indicado fazer um chá com a erva mil folhas e 2 litros de água, coar e jogar do pescoço para baixo. Mil folhas trabalha a ansiedade e a impulsividade do ariano. Tomar chá de maracujá também é ótimo para esse signo.

Touro:

Os taurinos gostam de estabilidade e são amorosos. Contudo, podem ter dificuldades de demonstrar sentimentos. Por isso, a malva é a erva ideal para um banho com dois litros de água, já que possui energia feminina, como Vênus, o planeta regente de Touro, e promove acolhimento para destravar sentimentos. O taurino pode fazer um chá de malva, esperar esfriar e borrifar pela casa também.

Gêmeos:

As ervas de cada signo são ligadas às suas necessidades e desejos, e os geminianos são altamente comunicativos e precisam do chakra laríngeo sempre aberto.

Por isso, tomar chá de erva doce é sempre uma boa, já que a erva trabalha na região da garganta e melhora a comunicação. Contudo, um chá que também é ótimo para esse signo é o de hortelã-pimenta, que acalma o geminiano nas horas de agitação;

Câncer:

O canceriano é altamente sensível, por isso é bom tomar um chá de erva cidreira que trabalha o acolhimento. Contudo, a erva mais indicada para um banho do canceriano é a artemísia, que espanta o medo e os maus fluídos que podem atingir os que tem Sol em Câncer e são propícios a terem pensamentos negativos.

Leão:

Todos que conhecem um pouco de signos sabem que os leoninos chegam para causar e gostam de mostrar para o que vierem. Sendo assim, quando falamos sobre as ervas de cada signo, não podemos deixar de relacionar o alecrim com esse signo. Um bom banho de alecrim trabalha autoconfiança e atração, além de dar disposição. Mas cuidado, ele é energético e se não houver outras ervas nesse banho, não o tome de noite.

Virgem:

Há duas ervas que um virginiano pode usar: a erva doce e a sálvia. Os virginianos sempre se preocupam com os detalhes, o que pode ser muito exaustivo, por isso um chá de erva doce é uma boa pedida. Já para um banho, a sálvia, que dá equilíbrio e estabilidade, pode ser uma boa misturada com dois litros de água e coada.

Libra:

O libriano já é bem equilibrado e sempre busca diplomacia em suas relações. Contudo, se algo perturba esse equilíbrio, a lavanda ou a alfazema podem ajudar a reconquistar o que libra mais precisa. Ambos podem ser usados como banhos ou chás e a lavanda é um ótimo óleo essencial para se ter em casa e colocar no difusor.

Escorpião:

O escorpiano é poderoso, mas também pode demorar para tomar uma iniciativa. Sendo assim, a carqueja é uma erva ótima para um banho junto com dois litros de água, já que ajuda a trabalhar a ação, assim como o tomilho, que trabalha o chakra básico. Contudo, se o escorpiano precisa de acolhimento ao invés de coragem, ele pode apostar em um banho de artemísia, que lhe trará paz e autoconhecimento.

Sagitário:

Ser de sagitário significa ser positivo e aventureiro, então um banho de hortelã pode ajudar a dar uma carga de alegria extra para o sagitariano ir atrás do que deseja. Contudo, se o excesso de trabalho cansa quem tem o Sol nesse signo, um banho de sálvia é a pedida ideal.