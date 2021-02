Banho de açúcar para o amor: atraia coisas boas para a sua vida

Um banho de açúcar para o amor também ajuda na leveza do corpo e quilíbrio das emoções. Afinal, antes de abrir os caminhos para alguém entrar, é importante encontrar equilíbrio e amor próprio.

Diferente do sal grosso, que faz uma boa limpeza no corpo e deve ser misturado com outras ervas por ser muito forte, o açúcar destina a sua energia para a o equilíbrio de forma mais leve e amorosa. Sendo assim, é um ótimo aliado em banhos para o amor e prosperidade.

Banho de Açúcar para o Amor

Esse banho é simples, basta usar açúcar e outros ingredientes que também servem para um banho afrodisíaco e mentalizar coisas boas e muito amor. Contudo, não mentalize alguém em específico enquanto toma um banho de açúcar para o amor, afinal, pode existir mais planos e caminhos na sua vida do que você imagina.

Ingredientes:

2 colheres de sopa de açúcar refinado

3 paus de canela

Pétalas de três rosas vermelhas frescas

Como fazer:

Primeiramente, ferva 2 litros de água; Adicione o açúcar e a canela na panela; Desligue o fogo e coe o banho; Adicione as pétalas das três rosas vermelhas e coloque um prato ou uma tampa de panela em cima para abafar o banho; Espere 10 minutos e vá tomar seu banho de higiene normalmente; Se seque e jogue o banho (com as pétalas) do pescoço para baixo e faça uma oração, pedindo para o amor entrar na sua vida; Por fim, descarte os ingredientes na natureza, em um vaso ou no jardim.

Banho de Açúcar para o Prosperidade

Um banho de açúcar para o amor é incrível, mas também é possível pedir prosperidade em um geral com esse ingrediente mágico.

Ingredientes:

Duas colheres de sopa de açúcar refinado

Três paus de canela

Sete cravos-da-índia

Como fazer:

Primeiramente, ferva 2 litros de água; Adicione os três ingredientes na panela; Desligue o fogo, coe o banho e coloque um prato ou uma tampa de panela em cima para abafar o banho; Espere 10 minutos e vá tomar seu banho de higiene normalmente; Se seque e jogue o banho do pescoço para baixo e faça uma oração, pedindo amor e prosperidade na sua vida; Por fim, descarte os ingredientes na natureza, em um vaso ou no jardim.

Simpatia com Açúcar

Às vezes pode ser difícil lidar com as pessoas, por isso, essa simpatia com açúcar pode te ajudar a deixar as relações mais leves. Contudo, lembre-se que essa simpatia não serve para atrair ou mudar alguém.

Materiais:

Uma colher de sopa de açúcar refinado

Uma vela de sete dias cor-de-rosa

Uma colher de sopa de mel

Um papel em branco

Lápis

Como fazer:

Escreva o nome de quem ou da situação que você precisa apaziguar em um pedaço de papel em branco; Acenda a vela de sete dias cor-de-rosa, coloque mel em cima do papel e a vela em cima de tudo; Coloque açúcar em volta da vela, que deve estar em um prato; Reze para que Oxum te ajude a trazer amor e paz para o que está vivendo.

