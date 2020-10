Pantone Period: saiba tudo sobre a nova cor da consultoria

O sistema da Pantone roda o mundo como o padrão usado tanto pela indústria gráfica quanto têxtil para especificar e controlar as cores. Recentemente, a empresa lançou o mais novo tom da sua paleta, o Pantone Period. A cor é um vermelho vivo inspirado na cor do sangue. Assim, a empresa pretende desconstruir tabus em relação à menstruação.

O nome vem da palavra period que, em inglês, significa período menstrual. Trata-se, por isso, de uma variante dinâmica e cheia de energia. Além disso, para a criação a Pantone contou com a parceria da marca sueca de coletores menstruais Intimina.

De acordo com o jornal The New York Times, as duas companhias se uniram com o intuito de “estimular todos, independentemente do sexo, a se sentirem confortáveis ​​para falar abertamente sobre essa função corporal pura e natural”. A frase é de Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute.

Pantone Period e o estigma da menstruação

Apesar de integrar a campanha de marketing Seen+Heard (Vista e Ouvida) da Intimina, o lançamento da cor Pantone Period é importante para o universo feminino. Afinal, o ciclo menstrual ainda é uma barreira para a conquista da igualdade de gênero. Em muitos países e culturas, as mulheres continuam sofrendo com situações de discriminação. Existe ainda a dificuldade de acesso a produtos de higiene.

O movimento, portanto, não é apenas uma jogada de publicidade, mas também leva a discussões políticas e sociais. Em sua conta no Instagram, a Pantone informa que o Period é uma “tonalidade vermelha ativa e aventureira que encoraja as pessoas que menstruam a se sentirem orgulhosas de quem são”.

Para chegar à cor final, as duas empresas trabalharam ao lado de um médico ginecologista. Usaram também resultados de pesquisas do Medical News Today. Segundo informações de O Globo, o tom de Period não pretende ser uma representação exata da menstruação. Aliás, ela tem tonalidades diferentes a depender do momento do período. O objetivo, na verdade, é ajudar a Intimina “a aproveitar o poder da cor para compartilhar sua história”.

Como usar o Pantone Period na moda

Confira agora algumas opções de looks e veja como você pode acrescentar o novo tom de vermelho nas suas produções.

O vermelho vivo é uma das cores do verão 2021

Aposte na cor Pantone Period na maquiagem e nas unhas

Sem dúvida, conjuntos e vestidos ficam lindos nesse tom

Assim como as peças mais esportivas

E também as produções casuais, que ficam ainda mais interessantes

Use a cor também na decoração

Mas não é apenas na moda que você pode inserir o Pantone Period. Afinal, a cor também vai muito bem na decoração e transmite sensações como como dinamismo, energia, interação e poder.

Pantone Period confere um ar despojado e alegre aos ambientes

Você aplicar a cor nas paredes

Misturar o tom com decorações neutras ou clássicas

Ou então espalhar em objetos pela casa