Auxílio do Rio de Janeiro: saiba como receber de R$ 108 a R$ 500

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou hoje (24) o Auxílio do Rio de Janeiro, que é um programa emergencial de repasse de renda. A medida visa atender cerca de 900 mil pessoas em situação mais vulnerável. O investimento de R$ 100 milhões no programa é fruto de uma parceria da Prefeitura com a Câmara de Vereadores da cidade.

O pagamento do recurso será feito a partir da próxima sexta-feira (26) e vai até o Domingo de Páscoa (4 de abril), que é o período em que entram em vigor as medidas de restrição na cidade por conta da Covid-19. O valor do Auxílio Carioca varia de R$ 108 a R$ 500 entre os grupos beneficiários.

Como receber o Auxílio do Rio de Janeiro?

O valor do Auxílio Carioca já tem destino certo, com isso, não há possibilidade de novas inscrições para receber o benefício. Serão contempladas as pessoas que possuem algum cadastro na Prefeitura do Rio. A divisão ficou da seguinte forma:

Famílias dos 643 mil alunos da rede municipal receberão R$ 108,50 por criança matriculada. Sendo metade na sexta-feira (26) e a outra metade até o dia 2;

por criança matriculada. Sendo metade na sexta-feira (26) e a outra metade até o dia 2; Cerca de 50 mil famílias inscritas no Cartão Família Carioca receberão R$ 240 por lar ainda nesta semana;

por lar ainda nesta semana; 13 mil ambulantes que trabalham nas praias ou nas ruas vão receber R$ 500 até o dia 31 de março;

até o dia 31 de março; 23 mil famílias do CadÚnico que não estão em outros programas sociais recebem R$ 200, em um cartão virtual também até o dia 31.

Aos beneficiários aptos a receber o Auxílio Carioca, o governo municipal enviará mensagens via SMS avisando sobre o benefício. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda do Rio, até o fim da semana também será possível consultar, por CPF, no portal Carioca Digital se o dinheiro foi liberado.

A princípio, não há previsão de novos pagamentos do Auxílio Carioca, sendo limitado apenas ao período de restrições na cidade por conta da pandemia.