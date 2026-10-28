Avião militar dos Estados Unidos entra no espaço aéreo brasileiro e pousa no Rio

Aeronave da Marinha norte-americana saiu da Flórida, passou pelo Caribe e chegou ao Aeroporto do Galeão na terça-feira (27); missão do voo não foi divulgada oficialmente.

Um avião militar da Marinha dos Estados Unidos entrou no espaço aéreo brasileiro na terça-feira (27) e pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave é um cargueiro Lockheed C-130T Hércules, identificado por plataformas de monitoramento aéreo durante o deslocamento pelo país.

O avião, de matrícula 164762 e código de voo CNV3370, aterrissou no aeroporto carioca às 19h07, pelo horário de Brasília. Antes de chegar ao destino, a aeronave sobrevoou a região Norte do Brasil, após uma viagem que começou nos Estados Unidos.

Segundo os registros de rastreamento apurado pelo Jornal DCI, o deslocamento teve início na segunda-feira (26), na Base Aérea Naval de Jacksonville, na Flórida. A rota incluiu escalas em Porto Rico e Bridgetown, em Barbados.

O trecho final até o Rio de Janeiro durou 8 horas e 26 minutos, com aproximadamente 4.366 quilômetros percorridos, conforme dados da plataforma AirNav Radar.

Avião militar dos EUA poderia participar de exercício no Brasil?

Antes da confirmação do pouso no Rio de Janeiro, veículos especializados em aviação levantaram a possibilidade de que o cargueiro tivesse como destino Florianópolis, em Santa Catarina.

A hipótese foi associada ao Exercício Operacional Carranca 2026, treinamento internacional de busca e salvamento coordenado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Marinha do Brasil. A atividade conta com militares norte-americanos como observadores e prevê restrições temporárias no espaço aéreo catarinense até 14 de novembro.

Apesar da possibilidade levantada inicialmente, os registros de voo apontaram o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, como destino final da aeronave. Até o momento, não há confirmação oficial de que o deslocamento tenha relação com o exercício militar.

A presença do cargueiro norte-americano no espaço aéreo brasileiro chamou a atenção pelo caráter militar da operação e pela falta de informações públicas sobre o objetivo específico da viagem.

O modelo C-130 Hércules é utilizado em operações de transporte militar e logístico. A identificação da aeronave, porém, não permite concluir qual missão ela cumpria no Brasil nem se havia alguma atividade operacional prevista em território nacional.