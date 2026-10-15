DCI RJ

Segundo mais votado no RJ, deputado Márcio Canella do PL é preso pela PF

Canella foi eleito agora em outubro

Escrito por Anny Malagolini
deputado Márcio Canella do PL é preso pela PF Márcio Canella foi o segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro nas últimas eleições — Foto: Divulgação/ Alerj
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil), ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (15). A detenção ocorreu durante a oitava fase da Operação Unha e Carne, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis no Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, a organização criminosa teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões em seis anos. A suspeita é de que uma rede de empresas do setor de combustíveis tenha sido utilizada para ocultar a origem de recursos ilícitos, com possíveis conexões com agentes públicos.

Canella foi o segundo candidato a deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro nas eleições de outubro, com 197.178 votos. Ele também preside o União Brasil no estado.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e inclui mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em diferentes municípios fluminenses.

Quem mais foi preso na operação da PF?

Além de Canella, a Polícia Federal prendeu Marcus Amim, ex-secretário estadual de Polícia Civil, e quatro inspetores da corporação. A ação também busca aprofundar as apurações sobre a possível participação de agentes públicos no funcionamento do esquema investigado.

Ao todo, os policiais federais cumprem seis mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em sete municípios: Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Armação dos Búzios, Nova Iguaçu e São Gonçalo.

A Justiça também determinou medidas patrimoniais contra empresas ligadas à rede investigada, incluindo o sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades econômicas de 112 empresas. Desse total, 96 são postos de combustíveis apontados como suspeitos de integrar a estrutura utilizada para a lavagem de dinheiro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
elefante-marinho gigante no rio de janeiro

Elefante-Marinho aparece em praia do Rio de Janeiro e tamanho impressiona

Refit

MPRJ pede falência da Refit e dívida da refinaria já supera R$ 13 bilhões no RJ

quem está pagando o show da Shakira no Rio

Afinal, quem está pagando o show da Shakira no Rio?

onde vai passar o desfile das campeãs

Confira onde vai passar o desfile das campeãs e a ordem das escolas de samba do Rio

horário da apuração do Carnaval do Rio de Janeiro

Confira o horário da apuração do Carnaval do Rio de Janeiro de 2026

escola de samba do Rio vai ganhar

Vote: qual escola de samba do Rio vai ganhar o Carnaval de 2026?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes