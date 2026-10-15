Márcio Canella foi o segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro nas últimas eleições — Foto: Divulgação/ Alerj

Segundo mais votado no RJ, deputado Márcio Canella do PL é preso pela PF

Segundo mais votado no RJ, deputado Márcio Canella do PL é preso pela PF

O deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil), ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (15). A detenção ocorreu durante a oitava fase da Operação Unha e Carne, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis no Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, a organização criminosa teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões em seis anos. A suspeita é de que uma rede de empresas do setor de combustíveis tenha sido utilizada para ocultar a origem de recursos ilícitos, com possíveis conexões com agentes públicos.

Canella foi o segundo candidato a deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro nas eleições de outubro, com 197.178 votos. Ele também preside o União Brasil no estado.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e inclui mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em diferentes municípios fluminenses.

Quem mais foi preso na operação da PF?

Além de Canella, a Polícia Federal prendeu Marcus Amim, ex-secretário estadual de Polícia Civil, e quatro inspetores da corporação. A ação também busca aprofundar as apurações sobre a possível participação de agentes públicos no funcionamento do esquema investigado.

Ao todo, os policiais federais cumprem seis mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em sete municípios: Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Armação dos Búzios, Nova Iguaçu e São Gonçalo.

A Justiça também determinou medidas patrimoniais contra empresas ligadas à rede investigada, incluindo o sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades econômicas de 112 empresas. Desse total, 96 são postos de combustíveis apontados como suspeitos de integrar a estrutura utilizada para a lavagem de dinheiro.