Botafogo/Coca-Cola: metrô do RJ vira meme após nome de refrigerante

Próxima estação: Botafogo Coca-Cola. É assim que os passageiros cariocas vão ouvir o anuncio da antiga estação de metrô Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A iniciativa partiu da multinacional Coca-Cola em, uma ação pura de marketing, homenagear a estação de MetrôRio que fica próxima a sede da empresa na cidade.

A prática é denominada Naming Rights, que é quando as empresas compram ou alugam espaços mediante a exposição de sua marca. Para a MetrôRio, que passou um bocado com a pandemia da Covid-19 em 2020 e que, precisa encontrar formas de fazer caixa, a ideia caiu bem. Mas, para os brasileiros, a ideia caiu em memes virtuais e associação com a marca, o metrô e até mesmo o time de futebol carioca.

MetrôRio: Botafogo Coca-Cola

A mudança ocorreu já no primeiro dia do ano de 2021 e além da sinalização sonora, vai haver outras mudanças, como visual também, garantiu a empresa em nota. Além de ações, a nota dizia que a iniciativa de lançar a Botafogo Coca-Cola tem o objetivo de transformar o espaço utilizado por milhões de pessoas em uma ‘experiência de conexão com a marca’.

No LinkedIn, a diretora de marketing da Coca-Cola, Marina Rocha, disse que a empresa tem uma longa história com a cidade do Rio de Janeiro e complementou: ‘…cidade que abrigou nossa primeira fábrica brasileira, e dar nome a essa estação carioquíssima, que dá acesso ao Pão de Açúcar, é uma honra e motivo de muito orgulho para nós’.

No Brasil, essa alternativa de marketing é comum em casas de espetáculos culturais e estádios de futebol, mas pouco utilizada em espaços do poder público. A operadora de celular TIM foi uma das que usou sua marca na SuperVia, empresa que opera o sistema da região metropolitana do Rio. Na época, a estação Bonsucesso foi alterada para Bonsucesso TIM.

O MetroRio confirmou a parceria Botafogo Coca-Cola, mas não detalhou os valores que serão arrecadados com a iniciativa. Na pandemia, a concessionária informou que o movimento de embarque de passageiros chegou a ter queda de 87% em dias úteis.

