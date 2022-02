Carnaval no Rio de Janeiro 2022: datas do desfile no sambódromo

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial do Município da sexta-feira, 11 de fevereiro, as datas dos desfiles das escolas de samba no sambódromo para o Carnaval no Rio de Janeiro 2022. Por causa da pandemia, a festa na Marquês de Sapucaí será em abril.

O carnaval da Marquês de Sapucaí vai começar nos dias 20 e 21 de abril, com os desfiles das escolas da série ouro. Já as agremiações do Grupo Especial vão desfilar nos dias 22 e 23 de abril, sexta-feira e sábado.

20/4 (quarta-feira) – Série Ouro – Liga RJ

21/4 (quinta-feira) – Série Ouro – Liga RJ

22/4 (sexta-feira) – Grupo Especial – Liesa

23/4 (sábado) – Grupo Especial – Liesa

24/4 (domingo) – Desfile das Crianças

26/4 (terça-feira) – Apuração

30/4 (sábado) – Campeãs – Liesa

Os desfiles da Avenida Intendente Magalhães, na zona norte da cidade, também tiveram o calendário publicado nesta sexta-feira. A prefeitura divulgou, ainda, que o Terreirão do Samba, no Centro do Rio, terá apresentações nos dias 20, 21, 22, 23 e 30 de abril.

Desfiles da Intendente Magalhães

20/4 (quarta-feira) – Federação de Blocos

21/4 (quinta-feira) – Grupo de Avaliação – Superliga

22/4 (sexta-feira) – Grupo Bronze – Superliga

29/4 (sexta-feira) – Grupo Prata – Superliga

30/4 (sábado) – Grupo Prata – Superliga

1º/5 (domingo) – Grupo B+C – Livres

