Corpus Christi é feriado no Rio de Janeiro na quinta e sexta?

No dia 8 de junho de 2023, quinta-feira, a Igreja Católica vai celebrar o Corpus Christi, data que se tornou ponto facultativo em diversos lugares. Mas Corpus Christi é feriado no Rio de Janeiro?

Corpus Christi é feriado no Rio de Janeiro ou não?

O dia de Corpus Christi não é feriado no Rio, mas a a prefeitura da capital e o governo estadual estabeleceram o ponto facultativo nos dias 8 e 9 de junho, quinta e sexta, respectivamente.

Um feriado é uma data comemorativa ou religiosa reconhecida por lei, na qual as atividades comerciais, escolares e dispensadas são suspensas. Em outras palavras, é um dia oficialmente reconhecido em que as pessoas têm o direito de não trabalhar ou estudar.

Já um ponto facultativo é um dia em que as atividades regulares são obrigatórias, ou seja, cabe ao empregador ou instituição de ensino decidir se abre ou não. Geralmente, os pontos facultativos são declarados em datas próximas aos feriados, com o objetivo de prolongar o período de descanso. No entanto, é importante ressaltar que o ponto facultativo não é um feriado oficial e não é reconhecido por lei, o que significa que as empresas e escolas podem escolher se conceder ou não uma folga.

Enquanto os feriados são dias de descanso garantidos por lei, os pontos facultativos são dias em que empresas ou escolas têm a opção de permitir que funcionários ou alunos não compareçam ao trabalho ou aula.

Corpus Christi é feriado em apenas algumas cidades:

São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR), entre outros.