Detran-RJ suspende atendimentos em todo o estado até 4 de abril

Em mais uma ação para tentar frear a propagação da Covid-19 no Rio de Janeiro, o Detran-Rj suspendeu os atendimentos em todo o estado. A medida vale a partir de hoje (26) e segue até o domingo de Páscoa, no dia 04 de abril. Apenas os casos de urgência serão atendidos no período.

As pessoas com agendamento marcado para o período de suspensão podem retornar às unidades nos dez dias úteis subsequentes à reabertura. Neste caso, não haverá necessidade de um novo agendamento para ser atendido no Detran-RJ.

“Os usuários não serão prejudicados. Junto ao Denatran, conseguimos estender prazos de serviços de veículos e de habilitação. Logo após o recesso, estenderemos também os horários de funcionamento de alguns postos de vistoria até às 21 horas”, afirmou o presidente do Detran-RJ, Adolpho Konder.

Nos casos de atendimento de urgência, o governo do estado do Rio informou que os agendamentos serão para os dias 26, 29, 30 e 31 de março. O motorista pode agendar o atendimento via Ouvidoria, no site do departamento (www.detran.rj.gov.br).

“Basta acessar Ouvidoria-Fale Conosco, preencher o formulário do site e escolher, na opção “Motivo”, o item Agendamento Especial. Para evitar aglomerações, o usuário não deverá procurar a sede e os postos sem fazer este procedimento. O teleatendimento não funcionará neste período”, informou o Detran-RJ em nota.

Quais são os atendimentos de urgência do Detran-RJ?

Durante o período de recesso, um dos serviços de urgência oferecidos pelo Detran-RJ será a emissão de segunda via da carteira de identidade. Neste caso é necessário a comprovação de furto e roubo do documento.

Os motoristas que precisarão emitir a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação também contam com o atendimento de urgência. No entanto, só receberão atendimento os profissionais de saúde, de segurança e de outras atividades remuneradas, em casos de roubo ou furto. É necessário apresentar documentação e exames exigidos pelo Detran-RJ.

O atendimento de urgência será na sede do Detran-RJ, no Centro do Rio. Além disso, é possível recorrer a outros quatro postos de diferentes regiões do interior do estado: Petrópolis, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes. O Detran-RJ suspendeu os atendimentos também nas unidades do Rio Poupa Tempo no recesso.

