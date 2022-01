Eduardo Paes cancela carnaval do Rio de 2022

Eduardo Paes (PSD) anunciou nesta terça-feira, 4 de janeiro de 2022, que o carnaval de rua do Rio de 2022 está cancelado. Diante do aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas, o prefeito e membros da área cultura da cidade se reuniram hoje para tomar a decisão.

Rio cancela carnaval de 2022

O carnaval do Rio foi cancelado pelo segundo ano consecutivo após a crescente de casos de covid-19. O estado do Rio de Janeiro registrou 3.938 casos no dia 3 de janeiro, o primeiro dia útil de 2022. Os dados coletados no painel do governo também informa que não houve nenhuma morte causada pela doença naquele dia.

Já o tradicional carnaval das escolas de samba na Marquês de Sapucaí está mantido. E apesar do cancelamento da folia nas ruas do rio, a prefeitura não descarta que a festa possa acontecer em lugares fechados, onde é possível permitir apenas a entrada de pessoas imunizadas contra o coronavírus.

Em dezembro do passado, o prefeito fluminense já acenava que o carnaval corria o risco de ser cancelado. Á época, o chefe do executivo disse respeitar a ciência e escolheria as opiniões mais restritivas sobre as grandes festas na cidade, e por isso também cancelou a celebração oficial do réveillon do Rio

Antes de Eduardo Paes cancelar o carnaval do Rio, mais de 500 blocos haviam pedido autorização na prefeitura para desfilar em 2022. Entre os mais famosos estava o Bloco da Anitta, Bloco da Preta, o Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, e o Monobloco.

+ Feriados de 2022 e calendário completo de folgas