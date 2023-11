Shows em Copacabana na virada do ano de 2024 são anunciados

A programação dos shows em Copacabana na virada do ano já foi divulgada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que inclui dois palcos na praia mais famosa da capital fluminense com dezenas de shows ao longo da noite. Como esperado, a queima de fogos terá duração de 12 minutos.

Quais são os shows do Réveillon de Copacabana?

Os shows em Copacabana serão distribuídos em ambos os palcos, a partir das 19h do dia 31 de dezembro, e contarão com Luísa Sonza, Ludmilla, Glória Groove, Nattan, Jorge Aragão, Teresa Cristina, Belo e Diogo Nogueira, além da bateria da escola de samba Viradouro e Imperatriz Leopoldina. Os horários de cada atração serão divulgados em data mais próxima ao evento.

Alguns dos artistas escalados já se apresentaram anteriormente no Réveillon de Copacabana. É o caso de Ludmilla, que subiu ao palco na virada de 2019. Quem também sempre marca presença são as baterias de escola de samba.

A festa também terá, pela primeira vez, a participação de uma orquestra ao vivo, que estará no Palco Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace, durante a tradicional queima de fogos. Serão dez balsas espalhadas pela orla que ficam responsáveis pelo show de luzes.

Além de Copacabana, outros dez palcos serão montados pelo Rio de Janeiro: Praia de Ramos, Praia do Flamengo, Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá e dois locais inéditos que ainda não haviam recebido a festa: Praça Mauá e Bangu.

O evento será transmitido pela Rede Globo e pelo Globoplay, como de costume. A emissora também traz flashes da virada do ano em outros locais do Brasil.

Palco Copacabana

Ludmilla

Glória Groove

Luísa Sonza

Nattan

Imperatriz Leopoldinense

Palco Samba

Jorge Aragão

Teresa Cristina

Diogo Nogueira

Belo

Viradouro

Relacionado: Maquiagem de Ano Novo 2023: 10 makes profissionais para o Réveillon

Quanto custa passar a virada do ano em Copacabana?

Os shows em Copacabana na virada do ano são totalmente gratuitos. Mais próximo à data do evento, a Prefeitura do Rio divulga em quais ruas serão feitos os acessos e quais estarão fechadas para carros, permitindo apenas a entrada de pedestres. O esquema especial acontece entre 31 de dezembro e 1º de janeiro.

A Prefeitura também sempre recomenda que o público chegue até o local utilizando o transporte público, já que não é possível entrar com qualquer veículo automotivo nos arredores. Atualmente, o preço da passagem de metrô no Rio de Janeiro é de R$ 6,90.

Apenas os eventos organizados pela Prefeitura são gratuitos. Quem quiser participar de alguma outra festa privada, precisa adquirir os ingressos. Além disso, o público que vem de fora deve reservar a hospedagem antecipadamente, já que a previsão de ocupação é de 100%, conforme divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIHRJ). No ano passado, o número foi de 98%.

Em que ano começou a queima de fogos em Copacabana?

A queima de fogos na praia de Copacabana durante a celebração do Ano Novo é uma tradição que começou em 1980, de acordo com o Diário do Rio. Desde então, tornou-se um dos maiores eventos de Réveillon do mundo, atraindo milhares de espectadores para a famosa praia do Rio de Janeiro a cada ano.

Anteriormente, na década de 70, umbandistas já iam à praia para levar oferendas para Iemanjá antes da meia-noite. Na década seguinte, foi dado início à queima de fogos, que nessa época acontecia no extinto hotel Meridien, do alto dos 39 andares, em formato de cascata.

Foi apenas em 1990 que a Prefeitura assumiu o comando da organização da festa. Os primeiros shows aconteceram três anos depois, com Jorge Ben e Tim Maia.

Relacionado: Ideias de frases curtas de Ano Novo para enviar na virada