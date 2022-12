Maquiagem de Ano Novo 2023: 10 makes profissionais para o Réveillon

A festa de Réveillon pede uma maquiagem mais caprichada, que harmonize com a roupa escolhida. Muitos maquiadores apostam em tons de prata, dourado, tons de marrom e muito glitter para compor o look da noite. O DCI separou algumas inspirações de maquiagem de Ano Novo, feitas por profissionais como Juliette, Camila Coelho e Tássio Santos, fáceis de serem reproduzidas em casa e arrase na virada do ano!

Maquiagem de Ano Novo prata com tons de marrom

A YouTuber Nathália Nogueira ensina a fazer uma maquiagem clássica para o ano novo, misturando glitter prata com tons de marrom, colocados no canto externo dos olhos. O prata cai bem com quem não deixa de usar o famoso look branco no ano novo, símbolo da paz, além de poder ser usado em várias outras ocasiões ao longo do ano.

Para completar o look, a influenciadora usou contorno, blush, iluminador, cílios postiços e um batom também em tons nude/marrom.

Make com lilás e rosa

Para quem quer fugir do óbvio, outra opção é apostar em tons de rosa e lilás. O rosa é símbolo do amor e costuma ser usado, junto com o vermelho, por quem quer dar um gás na vida amorosa no ano que está por vir. Já o roxo, ou o lilás, está mais ligado à espiritualidade e sabedoria.

A influenciadora digital Camila Coelho ensina a fazer uma maquiagem com essas cores, além de adicionar alguns cristais nos cantos dos olhos para dar um charme especial - como no seriado Euphoria. Além do Revéillon, a make também é perfeita para ser usada em outras ocasiões.



Maquiagem de Ano Novo básica

A vencedora do BBB 21 e maquiadora Juliette Freire publica algumas inspirações de maquiagem em seu perfil profissional, incluindo algumas mais básicas.

Neste vídeo a influenciadora usou tons de branco, azul claro e lilás, além de apostar no delineador preto para finalizar o look. Essa é uma maquiagem clássica para quem gosta de ousar nas cores e sair do óbvio, mas manter um look mais sutil.

O azul está relacionado à saúde e costuma ser usado para quem quer deseja um ano novo saudável. A cor também representa equilíbrio e tranquilidade.

Maquiagem de Ano Novo com delineado

Quem não gosta muito de usar sombras coloridas pode optar por dar destaque ao delineado. No Instagram de Juliette, há outra maquiagem na qual a influenciadora usou apenas uma sombra branca e um delineador preto. Para completar, a paraibana colocou pequenos cristais no canto externo dos olhos.

O branco, como descrito acima, é o símbolo da paz. Quem gosta de manter o look todo nesta cor, incluindo a maquiagem, busca renovação, espiritualidade e proteção.

Com batom vermelho

Queridinho de quem gosta de maquiagem, o batom vermelho é uma ótima aposta para o ano novo. A YouTuber Thassyane Miranda ensina a fazer uma make glamurosa em tons de marrom e glitter dourado nos olhos, que combinam perfeitamente com o batom escolhido.

O dourado também é uma cor bastante utilizada no ano novo, principalmente para quem busca riqueza. No entanto, o significado dessa cor no Réveillon vai muito além do que apenas dinheiro e representa fartura em outras áreas da vida, como relacionamento com a família, trabalho e amigos.

Com tons alaranjados

O influenciador digital e maquiador Tássio Santos ensinou seus seguidores a fazer uma maquiagem com tons alaranjados e colocando um ponto de luz no meio das pálpebras. Ele também utiliza o batom vermelho, que dá o toque final no look.

O laranja também tem um significado bastante importante, principalmente para quem quer prosperar no trabalho. A cor está relacionada ao sucesso profissional e traz sentimentos de vivacidade e felicidade, além de ser um tom bastante estimulante e motivador.

Maquiagem de Ano Novo delicada

Também usado tons de marrom e nude, a YouTuber Shay Makeup ensina a fazer uma maquiagem de ano novo mais neutra e delicada para quem não gosta de cores chamativas. Ela também apostou em um batom com uma cor mais fechada, mas ensina um truque com corretivo para iluminar.

Além do ano novo, o marrom é um cor para ser usada o ano inteiro em maquiagens. Ela dá um toque bastante elegante e pode ser facilmente combinada com outras cores, como a laranja, o nude e com glitters prata ou dourado, perfeitos para qualquer festa.



Maquiagem Glow

Vanessa Rozan apostou em uma maquiagem de ano novo glow, com bastante brilho. A YouTuber utiliza tons de rosa, lilás e algumas sombras mais escuras para compor o look. Ela também dá dicas de bluhs, contorno e iluminador, além da boca, utilizando um gloss com cor.

Essa é mais uma maquiagem que vai além do ano novo - os brilhos sempre estão em alta e são fáceis de combinar com muitos outros looks.

Com tons de cinza

Tássio Santos também ensinou uma maquiagem utilizando tons de cinza e preto, para quem gosta de apostar em tons mais escuros mesmo em festas de fim de ano. O maquiador utiliza uma sombra creme no meio das pálpebras para trazer mais cor, além de um gloss em um tom mais neutro.

Muito se discute se os tons escuros, principalmente o preto, pode ser utilizado no ano novo. Apesar do que muitas pessoas pensam, a cor não tem relação com a negatividade. Na maquiagem, os tons escuros trazem uma pegada mais série para quem prefere não ficar apenas no branco, prata ou dourado.

Maquiagem de Ano Novo dourada

O bom e velho dourado também é um clássico nas maquiagens de ano novo. Ele pode ser combinado com o marrom, como no tutorial, e também cai bem com batons em tons neutros. O dourado pode ser usado como glitter ou em sombras cintilantes.

Mais uma dica para quem quer atrair fortuna e prosperidade no próximo ano, utilizando cores de amarelo e dourado. Além disso, as cores caem muito bem em outras combinações, como com tons mais escuros.

