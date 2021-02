VÍDEO: motorista bate em outro carro de propósito no RJ e viraliza

Uma batida envolvendo dois carros dificultou o trânsito da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade do Rio de Janeiro. O ocorrido que aconteceu na quarta-feira, 3 de fevereiro, foi na altura de Guadalupe, zona norte do Rio. Um passageiro que estava em um ônibus registrou a situação e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Na filmagem, é possível ver um carro Chevrolet Corsa Classic branco colidindo com um Honda Civic prateado, que permaneceu parado no meio da pista da Avenida Brasil. Dentro do transporte público, passageiros puderam acompanhar o momento enquanto o motorista se revoltava com a situação por causa do trânsito. O motorista do Corsa também chegou a descer e chutar o outro carro.

De acordo a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foi acionado e não constatou vítimas. O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e as partes deverão entrar em acordo para o ressarcimento dos danos pessoais. As informações foram obtidas pelo G1.

Clima tranquilo na Avenida Brasil… Tudo normal no Rio de Janeiro! pic.twitter.com/5X6zjMpQdx — Paolo (@paolo_crf) February 4, 2021

Repercussão da batida

O vídeo postado no Twitter recebeu mais de 420 mil visualizações e diversos comentários. Uma internauta afirmou que presenciou o ocorrido na Avenida Brasil e disse: “Chocada! Passei na hora e não entendi nada. Assisti os vídeos e continuo sem entender”. Ela não foi a única, outro usuário do Twitter registrou o momento: “Eu passei aí bem nessa hora tb kk Gravei a continuação.” (sic)

Algumas pessoas se revoltaram com a postura do motorista do transporte público, que pareceu não se incomodar com o acidente, mas sim com o trânsito. “Absurdo a normalização do bizarro. O pau cantando do lado dele, um carro arrastando o outro e ninguém chocado com isso”, escreveu um internauta.

“A Avenida Brasil é um dos lugares mais perigosos e violentos do planeta terra. Quem é de fora não tem noção da áurea desse lugar”, reforçou outro perfil da rede social.

Quantos km tem a Avenida Brasil no Rio de Janeiro?

A via expressa da cidade do Rio é uma das mais importantes de todas. Segundo o IBGE, a avenida é a maior via tanto da cidade como do país, com 58 km de extensão e passando por 27 bairros da capital fluminense.