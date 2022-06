9 de Julho é feriado em 2022? Data cairá no sábado

Celebrada no próximo mês, a Revolução Constitucionalista de 1932 marca a resistência dos moradores do estado de São Paulo à ditadura do Governo Vargas, implantada nos anos 30. Assim, desde 1997, o dia 9 de julho é feriado para os paulistas. A data relembra a revolução armada que lutou por meses pela elaboração de uma nova constituinte. Em memória ao feito, o Governo de São Paulo também definiu que o dia se tornaria a Data Magna do estado.

9 de julho é feriado em São Paulo?

Na capital paulista, os feriados de Corpus Christi, celebrado no dia 16 de junho, e o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, foram antecipados em 2022. No entanto, o feriado da Data Magna não foi incluído na lista de antecipações. Dessa forma, o dia 9 de julho é feriado na cidade de São Paulo.

No último ano alguns feriados foram antecipados por causa da pandemia da Covid-19. A medida, adotada com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas nas cidades, alterou o calendário de feriados e pontos facultativos em alguns locais no país. O mesmo aconteceu em São Paulo, que antecipou alguns feriados de 2022.

O significado do dia 9 de julho

A Revolução de 1932 aconteceu entre os meses de julho e outubro daquele ano. O movimento armado que eclodiu naquele período tinha como objetivo principal a derrubada do então presidente Getúlio Vargas, que comandava o Brasil desde 1930.

Sob o comando de dois generais, Bertolo Klinger e Isidoro Dias a população realizou uma série de protestos para reivindicar seu objetivo. No dia 9 de julho, as manifestações culminaram num conflito armado que durou meses, sendo encerrado apenas no dia de 2 de outubro de 1932.

Naquela data, as tropas do governo Vargas venceram o conflito. Segundo o Governo de São Paulo, cerca de 900 pessoas perderam a vida na Revolução de 1932 que contou com a participação de mais de 35 mil paulistas.

Para relembrar o fato histórico, o deputado estadual Guilherme Gianetti elaborou um projeto de lei em 1997 para celebrar a data. Desde então, o dia 9 de julho é feriado em São Paulo. Em seguida, o dia também foi escolhido como Data Magna de São Paulo.

Feriados em São Paulo em 2022

Um decreto publicado pela Prefeitura de São Paulo antecipou a lista de feriados e pontos facultativos na cidade durante este ano. Além da Data Magna, a capital paulista terá outros cinco feriados além de três pontos facultativos. Confira a lista completa:

9 de julho – Data Magna do Estado de São Paulo;

7 de setembro – Independência do Brasil;

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida;

28 de outubro – Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro- Finados;

15 de novembro – Proclamação da República;

24 de dezembro – véspera de Natal (ponto facultativo);

25 de dezembro – Natal;

30 de dezembro – véspera de Ano-Novo (ponto facultativo).

Proclamação da República será feriado prolongado em São Paulo

Um decreto publicado pela Prefeitura de São Paulo no início do ano estabeleceu que o município contará com ao menos um feriado prolongado durante o segundo semestre deste ano. Em 2022, a véspera do feriado da Proclamação da República, que cairá no dia 14 de novembro, uma segunda-feira, contará com a suspensão dos expedientes das repartições públicas municipais. Para tal, os servidores deverão realizar a compensação de horas em outros dias. Dessa forma, quem trabalha em órgãos públicos poderá curtir o feriado prolongado entre os dias 12 e 15 de novembro.

Recesso de final de ano contará com revezamento de servidores

Além disso, o governo municipal estabeleceu que durante as semanas de Natal e Réveillon, os órgãos administrados pela prefeitura contarão com um tipo de recesso compensado. Ou seja, duas turmas de trabalho deverão se revezar entre as semanas para que cada uma consiga folgar em uma das datas. De acordo com a prefeitura, o revezamento acontecerá entre os dias 18 e 24 de dezembro e 25 e 31 de dezembro de 2022.

