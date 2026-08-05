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Acabou a greve da CPTM hoje ou continua nesta quarta?

Trabalhadores entram no segundo dia de paralisação

Escrito por Anny Malagolini
Acabou a greve da CPTM DCI
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Nesta quarta-feira, 5 de agosto, os trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) devem continuar sem operação em São Paulo. A greve dos trabalhadores foi aprovada por tempo indeterminado e já está no seu segundo dia.

Quais linhas da CPTM estão em greve?

A paralisação atinge as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, três dos principais ramais da CPTM na Região Metropolitana de São Paulo. A Linha 11-Coral faz a ligação entre a região central da capital e municípios do Alto Tietê, como Mogi das Cruzes, passando por estações de grande movimento, como Luz, Brás, Tatuapé, Guaianases e Corinthians-Itaquera.

Já a Linha 12-Safira conecta o Brás a Poá, atendendo bairros da zona leste da capital e cidades como Itaquaquecetuba e Poá. A Linha 13-Jade, por sua vez, liga a Estação Engenheiro Goulart ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, sendo uma das principais opções de transporte para passageiros que embarcam ou desembarcam no terminal aéreo. Com a greve, usuários desses três ramais devem enfrentar interrupções no serviço e buscar alternativas de deslocamento.

O movimento é liderado pelos funcionários da CPTM, que reivindicam garantias de manutenção dos empregos e maior diálogo com o governo paulista sobre o futuro da operação das linhas. A categoria também critica o processo de concessão dos ramais à iniciativa privada.

Segundo o sindicato, a decisão foi tomada após a avaliação da proposta apresentada pelo governo estadual durante a assembleia. Os trabalhadores afirmam que buscam segurança para os empregados envolvidos na operação das linhas após a retomada temporária dos serviços pela CPTM.

Metrô e demais linhas funcionam normalmente

Até o momento, as linhas do Metrô de São Paulo e os demais ramais ferroviários operam normalmente. Apesar da superlotação registrada em diversas estações por causa da paralisação parcial dos ferroviários e do aumento da demanda, a operação das linhas do sistema metroferroviário está normal até o momento, sem falhas operacionais informadas pelos operadores.

Metrô de São Paulo

  • Linha 1-Azul: operação normal
  • Linha 2-Verde: operação normal
  • Linha 3-Vermelha: operação normal
  • Linha 15-Prata: operação normal

Linhas privatizadas

  • Linha 4-Amarela: operação normal
  • Linha 5-Lilás: operação normal
  • Linha 8-Diamante: operação normal
  • Linha 9-Esmeralda: operação normal

Demais linhas da CPTM

  • Linha 7-Rubi: operação normal
  • Linha 10-Turquesa: operação normal

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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