Chuva forte em Ribeirão Preto: temporal causou ventos de 122 km/h e deixou rastros de destruição

O temporal que atingiu Ribeirão Preto (SP) e cidades da região na madrugada desta sexta-feira, 24 de julho, foi provocado pela combinação entre a chegada de uma frente fria e o ar quente que estava concentrado no interior paulista. A condição atmosférica favoreceu a formação de uma tempestade intensa, com ventos fortes, chuva volumosa e registros de destruição em diferentes pontos.

Ventos passaram de 120 km/h em cidades da região de Ribeirão Preto

O monitoramento meteorológico indicou que as tempestades começaram a ganhar força na região de Pradópolis, onde foram registradas rajadas de vento de até 122 km/h. Em Ribeirão Preto, a Defesa Civil informou que os ventos chegaram a cerca de 70 km/h, mas especialistas afirmam que algumas áreas podem ter registrado rajadas ainda mais intensas devido ao nível dos danos.

A Climatempo informou que não há evidências de tornado. A avaliação é que a extensão dos prejuízos, atingindo diferentes municípios, é mais compatível com uma microexplosão, fenômeno caracterizado por uma forte corrente de ar descendente que atinge o solo e se espalha rapidamente.

A meteorologista Josélia Pegorim explicou à EPTV que o temporal não teve relação com o El Niño. De acordo com ela, a tempestade ocorreu pelo choque entre a frente fria que avançava pelo estado e uma atmosfera muito aquecida na região. O fenômeno mais provável para explicar os estragos é uma sequência de microexplosões, associadas a nuvens de tempestade do tipo cumulonimbus. Essas ocorrências podem provocar rajadas superiores a 100 km/h em áreas específicas.

Temporal causou destruição e deixou moradores sem serviços

A tempestade provocou diversos transtornos em Ribeirão Preto. Foram registrados danos em imóveis, estruturas metálicas, empresas, postes e redes de energia.

Torres de transmissão de energia foram derrubadas, estruturas foram retorcidas pela força do vento e diversos bairros tiveram problemas com fornecimento de energia elétrica, telefonia e internet.

Além de Ribeirão Preto, cidades como Guariba, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis também registraram prejuízos. Um idoso de 75 anos morreu após a estrutura de um imóvel vizinho atingir a residência onde ele estava.

Prefeitura decreta estado de emergência após temporal

Diante dos impactos causados pela tempestade, o prefeito Ricardo Silva (PSD) decretou situação de emergência por 180 dias e instalou um gabinete de crise para coordenar as ações de atendimento à população.

O decreto autoriza a mobilização de órgãos municipais, ações da Defesa Civil e medidas emergenciais para recuperação das áreas atingidas.

Equipes da Defesa Civil estadual foram enviadas para auxiliar no levantamento dos danos, e o município também deve receber ajuda humanitária.

De acordo com especialistas, a combinação de três fatores contribuiu para a força do temporal: avanço de uma frente fria pelo estado de São Paulo; presença de ar muito quente acumulado sobre o interior paulista; formação de nuvens carregadas capazes de gerar chuva intensa, raios e ventos fortes.

Apesar de a mudança no tempo já estar prevista pelos meteorologistas desde o início da semana, a rápida evolução da tempestade dificultou uma previsão mais precisa sobre a intensidade dos ventos e dos impactos.

Após o temporal, moradores devem acompanhar os alertas da Defesa Civil e dos órgãos meteorológicos. Em situações de tempestades, a recomendação é evitar áreas abertas, permanecer longe de árvores e estruturas metálicas e não se aproximar de fios ou postes caídos.