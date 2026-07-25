Temporal na cidade causou morte, destelhamentos, queda de árvores e deixou moradores sem energia, água e internet

Doações para Ribeirão Preto: veja como ajudar famílias afetadas pelo pior temporal dos últimos anos

Doações para Ribeirão Preto: veja como ajudar famílias afetadas pelo pior temporal dos últimos anos

O temporal que atingiu Ribeirão Preto (SP) na sexta-feira (24) deixou um rastro de destruição e mobilizou uma força-tarefa para atender moradores afetados. Com casas destelhadas, imóveis danificados e famílias em situação de vulnerabilidade, órgãos públicos e entidades iniciaram campanhas para arrecadar alimentos, roupas, colchões e outros itens de emergência. Veja como ajudar e fazer doações.

Temporal causa estragos e deixa bairros sem serviços

A força dos ventos e da chuva também afetou serviços essenciais em diferentes regiões de Ribeirão Preto. Moradores relataram problemas no fornecimento de energia elétrica, internet, telefonia e abastecimento de água. Em apenas 20 minutos, foram registrados 24 milímetros de chuva, índice classificado como de chuva intensa. Entre os locais atingidos estão unidades de saúde, academias, postos de combustíveis, estacionamentos e vias importantes da cidade.

A Avenida Dom Pedro I chegou a ser interditada após a queda de um pórtico sobre um carro. Equipes municipais foram acionadas para liberar os pontos afetados e iniciar o levantamento dos danos. A comunidade da Avenida Rio Pardo está entre as áreas mais afetadas. Segundo os órgãos responsáveis pelo atendimento, mais de 300 famílias foram atingidas e começaram a ser cadastradas para receber apoio.

A tempestade provocou a morte de um homem de 75 anos, atingido pela queda da estrutura de um galpão, além de registrar queda de árvores, alagamentos, destelhamentos e prejuízos em residências, comércios, prédios e serviços públicos.

A Prefeitura de Ribeirão Preto decretou estado de emergência para facilitar a mobilização de equipes e recursos destinados ao atendimento das vítimas. Com isso, órgãos municipais atuem nas ações de resposta ao desastre, recuperação das áreas atingidas e assistência às famílias afetadas.

A Estação Cidadania, localizada na Avenida Ettore e Aurora Coraucci, foi preparada para receber pessoas desalojadas e desabrigadas.

Escolas e prefeitura recebem doações para vítimas

A EMEF Virgílio Salata abriu um ponto de arrecadação para ajudar moradores da comunidade Rio Pardo. A unidade já cadastrou famílias afetadas e organiza a distribuição dos produtos arrecadados.

Inicialmente, cerca de 200 famílias estavam registradas, mas o número aumentou após novos atendimentos.

A escola recebe:

alimentos não perecíveis;

água potável;

roupas;

cobertores;

colchões;

telhas.

As doações podem ser entregues na EMEF Virgílio Salata, na Rua Japurá, 965.

A unidade também enfrenta dificuldades devido à falta de energia elétrica, utilizando a iluminação natural para organizar o recebimento e a separação dos donativos.

Prefeitura organiza campanha de arrecadação

A Prefeitura de Ribeirão Preto também criou uma campanha para arrecadar itens destinados às famílias prejudicadas pelo vendaval.

Os donativos podem ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Duque de Caxias, 675, no Centro.

São aceitos:

alimentos não perecíveis;

água;

produtos de higiene pessoal;

roupas;

cobertores;

materiais de limpeza.

Shoppings recebem itens para moradores afetados

O Ribeirão Shopping e o Shopping Santa Úrsula também abriram pontos de coleta para ajudar as vítimas do temporal.

Podem ser doados:

alimentos;

água potável;

roupas e cobertores;

produtos de higiene;

materiais de limpeza;

ração para animais;

colchões e itens essenciais em bom estado.

No Ribeirão Shopping, as caixas de arrecadação estão disponíveis no Setor Artes e no Setor Aquífero Guarani. No Shopping Santa Úrsula, o ponto de coleta fica no Piso Térreo.

Defesa Civil envia ajuda humanitária

A Defesa Civil Estadual mobilizou equipes técnicas para auxiliar Ribeirão Preto e outros municípios atingidos pelo temporal.

O órgão enviou um caminhão com ajuda humanitária contendo colchões, cestas básicas, kits de limpeza, roupas, calçados, cobertores, travesseiros, kits de higiene e água mineral.

Também foram encaminhados 10 caminhões-pipa para reforçar o atendimento às cidades afetadas.

O Memorial da Resistência Madre Maurina Borges também iniciou uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e cestas básicas.

As doações podem ser entregues na Rua Conselheiro Dantas, 984.

Com milhares de pessoas afetadas pelos danos causados pelo temporal, autoridades reforçam que a população deve priorizar doações de itens essenciais e acompanhar os canais oficiais para novas orientações.