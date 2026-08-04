Greve da CPTM vai até quando em São Paulo?

Greve da CPTM vai até quando em São Paulo?

A greve dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começou na madrugada desta terça-feira (4) e afeta a circulação de três linhas da malha ferroviária de São Paulo. A paralisação foi aprovada em assembleia da categoria como forma de protesto contra o processo de privatização das linhas.

Vai até quando a greve da CPTM?

Até o momento, não há uma data definida para o fim da greve. O movimento segue por tempo indeterminado, e a categoria não anunciou quando uma nova assembleia será realizada para avaliar a continuidade ou encerramento da paralisação.

Enquanto isso, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que a CPTM mantenha 80% dos funcionários em atividade nos horários de pico e 60% nos demais períodos. Caso a decisão não seja cumprida, o sindicato poderá ser multado em R$ 400 mil por dia.

A paralisação atinge exclusivamente as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. As demais linhas da CPTM e toda a operação do Metrô funcionam normalmente.

A Prefeitura de São Paulo também suspendeu o rodízio municipal de veículos nesta terça-feira para minimizar os impactos no trânsito.

O plano de contingência adotado pelo Governo de São Paulo prevê a seguinte operação:

Linha 11-Coral: funcionamento entre Palmeiras-Barra Funda e Guaianases;

Linha 12-Safira: circulação entre Brás e Engenheiro Goulart;

Linha 13-Jade: operação totalmente suspensa, incluindo o Expresso Aeroporto.

Para atender os passageiros, o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado com ônibus substituindo parte dos trechos afetados.

Por que os trabalhadores da CPTM entraram em greve?

A principal reivindicação da categoria é contra a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que deverão ser concedidas à iniciativa privada. A paralisação acontece poucos dias após um incêndio em um trem operado pela concessionária Trivia Trens. Depois do episódio, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) determinou que a CPTM reassumisse temporariamente a operação das linhas concedidas por um período inicial de 90 dias.

Além disso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) solicitou explicações ao Governo do Estado e à concessionária sobre os procedimentos de manutenção, os planos de contingência e as falhas registradas durante a ocorrência.

Metrô e outras linhas da CPTM funcionam normalmente?

As linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda e 10-Turquesa seguem operando normalmente. No Metrô, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata tiveram o atendimento antecipado para as 4h, além do reforço na oferta de trens nas estações com maior movimentação, como Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda.

O Governo do Estado também reforçou o policiamento nas estações, terminais de ônibus e regiões de maior circulação de passageiros durante a paralisação.