DCI SP

Greve da CPTM vai até quando em São Paulo?

Trabalhadores da CPTM entraram em greve e trens pararam em SP

Escrito por Anny Malagolini
Greve da CPTM vai até quando em São Paulo Três linhas da CPTM estão paralisadas
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A greve dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começou na madrugada desta terça-feira (4) e afeta a circulação de três linhas da malha ferroviária de São Paulo. A paralisação foi aprovada em assembleia da categoria como forma de protesto contra o processo de privatização das linhas.

Vai até quando a greve da CPTM?

Até o momento, não há uma data definida para o fim da greve. O movimento segue por tempo indeterminado, e a categoria não anunciou quando uma nova assembleia será realizada para avaliar a continuidade ou encerramento da paralisação.

Enquanto isso, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que a CPTM mantenha 80% dos funcionários em atividade nos horários de pico e 60% nos demais períodos. Caso a decisão não seja cumprida, o sindicato poderá ser multado em R$ 400 mil por dia.

A paralisação atinge exclusivamente as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. As demais linhas da CPTM e toda a operação do Metrô funcionam normalmente.

A Prefeitura de São Paulo também suspendeu o rodízio municipal de veículos nesta terça-feira para minimizar os impactos no trânsito.

O plano de contingência adotado pelo Governo de São Paulo prevê a seguinte operação:

Linha 11-Coral: funcionamento entre Palmeiras-Barra Funda e Guaianases;
Linha 12-Safira: circulação entre Brás e Engenheiro Goulart;
Linha 13-Jade: operação totalmente suspensa, incluindo o Expresso Aeroporto.

Para atender os passageiros, o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado com ônibus substituindo parte dos trechos afetados.

Por que os trabalhadores da CPTM entraram em greve?

A principal reivindicação da categoria é contra a privatização das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que deverão ser concedidas à iniciativa privada. A paralisação acontece poucos dias após um incêndio em um trem operado pela concessionária Trivia Trens. Depois do episódio, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) determinou que a CPTM reassumisse temporariamente a operação das linhas concedidas por um período inicial de 90 dias.

Além disso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) solicitou explicações ao Governo do Estado e à concessionária sobre os procedimentos de manutenção, os planos de contingência e as falhas registradas durante a ocorrência.

Metrô e outras linhas da CPTM funcionam normalmente?

As linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda e 10-Turquesa seguem operando normalmente. No Metrô, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata tiveram o atendimento antecipado para as 4h, além do reforço na oferta de trens nas estações com maior movimentação, como Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda.

O Governo do Estado também reforçou o policiamento nas estações, terminais de ônibus e regiões de maior circulação de passageiros durante a paralisação.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Os ônibus vão entrar em greve ou não

Vai ter greve de ônibus em São Paulo nesta terça-feira? Veja o que vai parar

RogerioCavalheiro de Getty Images

Amanhã vai ter greve de metrô e CPTM em São Paulo? Veja as 3 linhas afetadas

Festa da Achiropita de 2026

Festa da Achiropita de 2026 começa dia 1 de agosto em São Paulo

Doações para Ribeirão Preto

Doações para Ribeirão Preto: veja como ajudar famílias afetadas pelo pior temporal…

Chuva forte em Ribeirão Preto

Chuva forte em Ribeirão Preto: temporal causou ventos de 122 km/h e deixou rastros de…

audiencia publica aeroporto congonhas

Moradores se unem contra ampliação do horário do aeroporto de Congonhas

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes