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Amanhã vai ter greve de metrô e CPTM em São Paulo? Veja as 3 linhas afetadas

Greve da começa nesta terça (4): veja quais linhas serão afetadas e como fica a operação do Metrô de SP

Escrito por Anny Malagolini
RogerioCavalheiro de Getty Images CPTM em greve - Rogerio Cavalheiro/ Getty Images
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Os trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entram em greve a partir da 0h desta terça-feira, 4 de julho. A paralisação foi aprovada em assembleia pelos trabalhadores na noite de segunda-feira (3). A paralisação foi aprovada por tempo indeterminado e pode afetar milhares de passageiros na Grande São Paulo.

Quais linhas da CPTM entram em greve?

A paralisação atinge as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, três dos principais ramais da CPTM na Região Metropolitana de São Paulo. A Linha 11-Coral faz a ligação entre a região central da capital e municípios do Alto Tietê, como Mogi das Cruzes, passando por estações de grande movimento, como Luz, Brás, Tatuapé, Guaianases e Corinthians-Itaquera.

Já a Linha 12-Safira conecta o Brás a Poá, atendendo bairros da zona leste da capital e cidades como Itaquaquecetuba e Poá. A Linha 13-Jade, por sua vez, liga a Estação Engenheiro Goulart ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, sendo uma das principais opções de transporte para passageiros que embarcam ou desembarcam no terminal aéreo. Com a greve, usuários desses três ramais devem enfrentar interrupções no serviço e buscar alternativas de deslocamento.

O movimento é liderado pelos funcionários da CPTM, que reivindicam garantias de manutenção dos empregos e maior diálogo com o governo paulista sobre o futuro da operação das linhas. A categoria também critica o processo de concessão dos ramais à iniciativa privada.

Segundo o sindicato, a decisão foi tomada após a avaliação da proposta apresentada pelo governo estadual durante a assembleia. Os trabalhadores afirmam que buscam segurança para os empregados envolvidos na operação das linhas após a retomada temporária dos serviços pela CPTM.

No mês passado, um incêndio em um trem levou o governo de São Paulo a determinar que a CPTM reassumisse, por 90 dias, a operação dos três ramais. A medida foi adotada após problemas registrados durante a operação da concessionária responsável pelo serviço.

Metrô e demais linhas funcionam normalmente

Até o momento, as linhas do Metrô de São Paulo e os demais ramais ferroviários operam normalmente.

Metrô de São Paulo

  • Linha 1-Azul: operação normal
  • Linha 2-Verde: operação normal
  • Linha 3-Vermelha: operação normal
  • Linha 15-Prata: operação normal

Linhas privatizadas

  • Linha 4-Amarela: operação normal
  • Linha 5-Lilás: operação normal
  • Linha 8-Diamante: operação normal
  • Linha 9-Esmeralda: operação normal

Demais linhas da CPTM

  • Linha 7-Rubi: operação normal
  • Linha 10-Turquesa: operação normal

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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