Vai ter greve de ônibus em São Paulo nesta terça-feira? Veja o que vai parar

Vai ter greve de ônibus em São Paulo nesta terça-feira? Veja o que vai parar

A paralisação dos ferroviários começou à 0h desta terça-feira (4) e afeta parte da rede da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O movimento foi aprovado em assembleia realizada na segunda-feira (3) e tem como principal reivindicação garantias para a manutenção dos empregos e a abertura de negociações sobre a gestão das linhas.

Os ônibus vão entrar em greve ou não?

A greve em São Paulo nesta terça-feira, dia 4, atinge exclusivamente os ramais 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que ligam a capital paulista a cidades da Região Metropolitana e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com a redução da oferta de trens, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos para minimizar os impactos no trânsito.

Os ônibus municipais e intermunicipais circulam normalmente nesta terça-feira (4). A paralisação está restrita aos trabalhadores da CPTM e não envolve os profissionais do sistema de ônibus da capital.

Também não há greve nas linhas do Metrô de São Paulo, que seguem operando normalmente. Dessa forma, apenas as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade sofrem interrupções por causa do movimento dos ferroviários.

Como alternativa para quem foi afetado pela paralisação, a Prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos durante todo o dia. Com isso, automóveis podem circular livremente, independentemente do final da placa, enquanto durar a medida excepcional.