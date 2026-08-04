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Vai ter greve de ônibus em São Paulo nesta terça-feira? Veja o que vai parar

Com greve do transporte público, rodízio na cidade foi liberado

Escrito por Anny Malagolini
Os ônibus vão entrar em greve ou não Cidade de SP enfrentará greve nesta terça
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A paralisação dos ferroviários começou à 0h desta terça-feira (4) e afeta parte da rede da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O movimento foi aprovado em assembleia realizada na segunda-feira (3) e tem como principal reivindicação garantias para a manutenção dos empregos e a abertura de negociações sobre a gestão das linhas.

Os ônibus vão entrar em greve ou não?

A greve em São Paulo nesta terça-feira, dia 4, atinge exclusivamente os ramais 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que ligam a capital paulista a cidades da Região Metropolitana e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com a redução da oferta de trens, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos para minimizar os impactos no trânsito.

Os ônibus municipais e intermunicipais circulam normalmente nesta terça-feira (4). A paralisação está restrita aos trabalhadores da CPTM e não envolve os profissionais do sistema de ônibus da capital.

Também não há greve nas linhas do Metrô de São Paulo, que seguem operando normalmente. Dessa forma, apenas as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade sofrem interrupções por causa do movimento dos ferroviários.

Como alternativa para quem foi afetado pela paralisação, a Prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos durante todo o dia. Com isso, automóveis podem circular livremente, independentemente do final da placa, enquanto durar a medida excepcional.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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