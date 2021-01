Veja como fazer agendamento online do Poupatempo em SP

O agendamento online do Poupatempo em São Paulo é necessário para realizar serviços presenciais no instituto. O procedimento pode ser feito por site ou aplicativo pelo próprio celular e leva poucos minutos. Entre os serviços mais procurados estão o agendamento de primeira e segunda via do RG, segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e licenciamento digital de veículos.

Nota-se ainda que as plataformas digitais do Poupatempo oferecem mais de 100 serviços para realizar sem a necessidade de ir até uma unidade.

Agendamento é necessário e gratuito

Para serviços que exigem o atendimento presencial, o agendamento prévio é obrigatório. Para itens como solicitação do RG e da primeira habilitação é preciso fazer esse agendamento. Já serviços de solicitação da carteira de trabalho, seguro desemprego, licenciamento e transferência de veículo podem ser realizados pela internet, nos canais digitais do Poupatempo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O agendamento online Poupatempo é gratuito e deve ser feito pelo portal do Poupatempo ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. Há ainda a possibilidade de agendar com a atendente virtual Poupinha, que aparece na tela do portal.

Outra opção é fazer o agendamento por telefone, através de atendimento eletrônico. O serviço fica disponível 24 horas por dia nos sete dias da semana. Para telefone fixo os números são: (11) 4135-9700, na capital e grande São Paulo, ou 0300 847 1998, para demais municípios do estado de SP. Já para ligações de celular o número é (11) 4135-9700.

Passo a passo para fazer agendamento online Poupatempo

Então, veja o passo a passo de como fazer o agendamento online no Poupatempo:

Acesse o portal Poupatempo ou abra o aplicativo Poupatempo Digital; Faça login ou cadastro; Vá para a aba de “Serviços” e selecione qual deles deseja agendar; Escolha entre as opções de data ou local para agendar; Caso a escolha seja local, basta selecionar a unidade do PoupaTempo pela lista que aparecerá. No caso do aplicativo, é possível clicar em “Mapa” para verificar as unidades mais próximas de sua localização; Se a escolha for por data, basta escolher entre as datas disponíveis no calendário que aparecerá e selecionar uma unidade; Depois indique um horário para o agendamento; Por fim, é preciso confirmar o agendamento.

Feito isso, o cidadão deve ir até a unidade do Poupatempo, na data e hora marcados, com 15 minutos de antecedência e apresentar o protocolo.

Como fazer o agendamento para tirar o RG?

Um dos serviços mais utilizados é o de agendamento online do Poupatempo para primeira e segunda via do RG. Para esse procedimento, a orientação é fazer login no site ou aplicativo da instituição e ir até a aba de serviços. Feito isso, deve-se clicar em “RG” no item de “Documentos Pessoais”. Para agendar, basta seguir as orientações dadas no passo a passo anterior.

Leia também: