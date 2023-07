Alerta de frio recorde em SP: capital pode registrar 9ºC na semana

São Paulo deve registrar mínima do ano na terça, dia 4 de julho

O inverno 2023 e os paulistanos já começam a enfrentar as baixas temperaturas da estação. Na capital, a mínima prevista entre os dias 4 e 9 de julho é de 9ºC, então saiba mais sobre a previsão do tempo na cidade, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Veja também a previsão de como será a estação.

Vai fazer frio em São Paulo?

A partir de terça-feira, dia 4, quem mora na cidade de São Paulo vai precisar reforçar o agasalho. A capital deve registrar baixas temperaturas ao longo da semana, principalmente na madrugada, mas os termômetros devem começar a subir no período da tarde. Não há previsão de chuva nestes dias.

A previsão para o inverno no Sudeste indica predomínio de chuvas abaixo da média, porém, não se descarta a ocorrência de chuvas intensas próximas ao litoral sul da região devido à passagem de frentes frias.

As temperaturas tendem a permanecer acima da média em grande parte da região, porém, não se descarta a possibilidade de queda na temperatura média do ar devido à entrada de massas de ar frio em alguns dias, podendo ocorrer formação de geada em pontos isolados de regiões com altitude elevada.

Previsão do tempo dos próximos dias na capital

Diante da frente fria que vai alcançar o estado de São Paulo, confira como será a previsão do tempo na capital paulista de terça a domingo:

Terça-feira, 04/07

Mínima: 9°

Máxima: 23°

Quarta-feira, 05/07

Mínima: 12°

Máxima: 25°

Quinta-feira, 06/07

Mínima: 12°

Máxima: 25°

Sexta-feira, 07/07

Mínima: 13°

Máxima: 26°

Sábado, 08/07

Mínima: 14°

Máxima: 27°

Domingo, 09/07

Mínima; 15°

Máxima: 25°

É possível acompanhar o clima em tempo real no Inmet.