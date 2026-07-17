Show do Harry Styles vai ser transmitido em São Paulo?
Show começa às 21h no Morumbis
Harry Styles faz uma apresentação em São Paulo nesta sexta-feira, 17 de julho, no MorumBIS. O cantor britânico sobe ao palco a partir das 21h (horário de Brasília). Mas o show será transmitido?
Onde assistir ao show de Harry Styles?
Para quem está se perguntando onde assistir ao show de Harry Styles, a notícia não é das melhores: a apresentação não terá transmissão oficial pela internet ou televisão. Tradicionalmente, grandes turnês internacionais do artista não são exibidas em canais de TV ou plataformas de streaming.
A única maneira de acompanhar o show é presencialmente. Os ingressos foram vendidos pela Ticketmaster e, caso ainda haja disponibilidade, podem ser consultados no site oficial da plataforma. Os valores variam conforme o setor escolhido, com opções de inteira e meia-entrada.
Se você garantiu seu ingresso, é fundamental conferir o portão de entrada correspondente ao seu setor para evitar filas desnecessárias e garantir que você não perca o início da apresentação.
- Pista Premium: Portões 2 e 18
- Pista: Portão 4
- Arquibancada: Portões 6 e 15
- Cadeira Inferior: Portões 17A e 17B
- Cadeira Superior: Portões 5 e 16
- Camarotes Inferiores: Portão 17C
- Camarotes 2B a 6B: Portão 5
- Camarotes 1.1B, 8B a 19B: Portão 5
- Camarotes 20B a 27B: Portão 16
- Camarotes 28B a 32B: Portão 16
O show está previsto para acabar às 23h, totalizando duas horas de apresentação. Quem for de carro precisa ficar atento ao trânsito local, que costuma sofrer diversas interdições. O melhor jeito de chegar é através do metrô estação Morumbi, da linha Amarela. Não é colado ao estádio, mas é a forma mais rápida. Basta fazer uma breve caminhada.