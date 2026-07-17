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Show do Harry Styles vai ser transmitido em São Paulo?

Show começa às 21h no Morumbis

Escrito por Anny Malagolini
Show do Harry Styles Foto: Instagram/reprodução
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Harry Styles faz uma apresentação em São Paulo nesta sexta-feira, 17 de julho, no MorumBIS. O cantor britânico sobe ao palco a partir das 21h (horário de Brasília). Mas o show será transmitido?

Onde assistir ao show de Harry Styles?

Para quem está se perguntando onde assistir ao show de Harry Styles, a notícia não é das melhores: a apresentação não terá transmissão oficial pela internet ou televisão. Tradicionalmente, grandes turnês internacionais do artista não são exibidas em canais de TV ou plataformas de streaming.

A única maneira de acompanhar o show é presencialmente. Os ingressos foram vendidos pela Ticketmaster e, caso ainda haja disponibilidade, podem ser consultados no site oficial da plataforma. Os valores variam conforme o setor escolhido, com opções de inteira e meia-entrada.

Se você garantiu seu ingresso, é fundamental conferir o portão de entrada correspondente ao seu setor para evitar filas desnecessárias e garantir que você não perca o início da apresentação.

  • Pista Premium: Portões 2 e 18
  • Pista: Portão 4
  • Arquibancada: Portões 6 e 15
  • Cadeira Inferior: Portões 17A e 17B
  • Cadeira Superior: Portões 5 e 16
  • Camarotes Inferiores: Portão 17C
  • Camarotes 2B a 6B: Portão 5
  • Camarotes 1.1B, 8B a 19B: Portão 5
  • Camarotes 20B a 27B: Portão 16
  • Camarotes 28B a 32B: Portão 16

O show está previsto para acabar às 23h, totalizando duas horas de apresentação. Quem for de carro precisa ficar atento ao trânsito local, que costuma sofrer diversas interdições. O melhor jeito de chegar é através do metrô estação Morumbi, da linha Amarela. Não é colado ao estádio, mas é a forma mais rápida. Basta fazer uma breve caminhada.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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