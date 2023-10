Amanhã vai ter greve de metrô em São Paulo? Categoria toma decisão

O que sabemos sobre as paralisações em SP

Uma nova rodada de reunião definiu se vai ter greve do metrô amanhã em São Paulo, terça-feira, dia 10 de outubro. A discussão reuniu membros do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que desde a semana passada protestam contra os planos de privatizações do governo estadual.

Não vai ter nova greve do metrô em São Paulo?

A informação é que não haverá greve do metrô em São Paulo nesta terça-feira, 10, assim como não haverá paralisação da CPTM. Contudo, a categoria deve seguir com atos e protestos contra a privatização - mas mantendo o atendimento.

A categoria protesta contra os planos de privatização do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo desejo de debater o projeto com a sociedade. Os trabalhadores argumentam que o debate pode evitar a deterioração dos serviços públicos.

Nas próximas semanas deve ocorrer uma nova assembleia da categoria sobre os rumos da privatização. Já é cogitado um plebiscito.

Na semana passada, dia 3 de outubro, os funcionários do Metrô e CPTM fizeram uma paralisação de quase 24 horas. Ficaram sem funcionar as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata e os ramais de trens 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Embora a greve esteja descartada, saiba que é possível acompanhar aqui em tempo real. As estações de metrô de São Paulo funcionam das 4h40 à meia-noite (horário de Brasília).

LINHAS DO METRÔ DE SÃO PAULO

- Linha 1 Azul: Normal

- Linha 2 Verde: Normal

- Linha 3 Vermelha: Normal

- Linha 15 Prata: Normal

- Linha 4 Amarela: Normal

- Linha 5 Lilás: Operação Normal

- Linha 8 – Diamante - Operação Normal

- Linha 9 – Esmeralda - Operação Normal

LINHAS TREM DE SÃO PAULO

- Linha 7 – Rubi: Normal

- Linha 8 – Diamante: conecta a Zona Oeste de SP com Itapevi - Normal

- Linha 9 – Esmeralda: conecta Osasco ao Grajaú - Normal

- Linha 10 – Turquesa: Normal

- Linha 11 – Coral: liga a Região Central à Mogi das Cruzes - Normal

- Linha 12 – Safira: conecta a Região Leste com Poá - Normal

- Linha 13 – Jade: dá acesso direto ao Aeroporto de Guarulhos, saindo do Centro de SP - Normal