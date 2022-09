Museu do Ipiranga: ingresso, horários e nova programação

Museu do Ipiranga em São Paulo está aberto para o público em geral desde esta quinta-feira, dia 8 de setembro, depois de nove anos de portas fechadas. A reabertura oficial foi no dia 7 de setembro, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil.

Museu do Ipiranga fica no Parque da Independência, em São Paulo capital, e será palco de programações especiais em comemoração ao 7 de setembro durante os próximos dias.

Fechado durante nove anos, o Museu do Ipiranga passou por reforma nos últimos três anos. A obra toda teve um custo de R$ 235 milhões, segundo o g1. Verba que veio dos cofres públicos através da Lei de Incentivo à Cultura, e de iniciativas privadas, além de receber aportes dos governos do Estado e Federal.

Pós-reforma, o Museu do Ipiranga ganhou interatividade em todas as salas, além de explicações históricas e objetos que ficarão ao alcance das mãos do público, que sim, poderá tocar em parte do acervo. Todas as peças também são acompanhadas de descrição em braille, e intérprete de libras nos vídeos exibidos nas telas.

Até o dia 6 de novembro, a visitação ao Museu do Ipiranga será gratuita, no entanto o público precisa agendar datas e horários com antecedência.

Abaixo vamos explicar em detalhes o que é o Museu do Ipiranga, por que ficou tanto tempo fechado, valores de ingresso e como visitá-lo.

Qual o valor do ingresso para o Museu do Ipiranga?

O Museu do Ipiranga reabriu oficialmente na semana em que se comemora a Independência do Brasil. Depois de ficar nove anos fechado, e passar por uma reforma, o museu terá entrada gratuita até o início de novembro.

Segundo a Agência Brasil, nos dois primeiros meses de funcionamento, a entrada do Museu do Ipiranga será gratuita. Até o dia 6 de novembro, o público não paga pelo ingresso, mas é preciso agendar com antecedência.

O agendamento para o Museu do Ipiranga pode ser feito pelo próprio site do museu www.museudoipiranga.org.br ou então pela plataforma Sympla.

Toda segunda-feira, às 10h, o Museu do Ipiranga abrirá novos lotes de ingressos para agendamento de terça a domingo.

O Museu do Ipiranga está disponibilizando ingressos para os próximos dias, no entanto, as entradas esgotam rapidamente. Agora, por exemplo, não há como adquirir ingressos.

Para agendar, você precisa entrar no site www.museudoipiranga.org.br ou então na Plataforma Sympla.

Pelo site é possível selecionar a data em que se deseja ir, mas atenção, a agenda tem aberto para os próximos três dias.

Depois de selecionar a data em que se deseja ir, o público deve escolher um dos horários disponíveis que são entre 11h, 12h 13h, 14h e 15h.

Por enquanto o Museu do Ipiranga informou que não vai receber grupos, mas informações podem ser obtidas pelo e-mail:

O Museu do Ipiranga vai funcionar de terça a domingo, das 11h às 17h, e abre também em feriados, de acordo com a programação.

Ainda segundo o site Museu do Ipiranga, a classificação de entrada é livre, e é recomendável o uso de máscara. Não será mais exigida a apresentação do passaporte da vacina.

O guarda-volumes ainda não está operando e o estacionamento dispõe apenas de vagas para idosos e pessoas com deficiência.

Como visitar o Museu do Ipiranga?

O Museu do Ipiranga está reaberto para visitação desde o dia 8 de setembro. Com entradas gratuita, é preciso apenas agendar o ingresso com antecedência pelo próprio site do museu. No entanto, por se tratar de “novidade”, os ingressos estão esgotando rapidamente.

A cada segunda-feira, às 10h de manhã, será disponibilizado no site do Museu do Ipiranga as entradas para os seis dias subsequentes, de terça a domingo.

De acordo com a Folha de São Paulo, na primeira semana de reabertura foram liberados 4 mil ingressos, mil para cada dia de programação.

A assessoria de imprensa informou à Folha que o número de entradas disponibilizadas vai aumentar gradativamente a cada semana. Os lotes serão liberados sempre às segundas, dia em que o museu não abre.

Nos primeiros dias, o Museu do Ipiranga vai funcionar das 11h às 16h, mas a partir da segunda semana, dia 13 de setembro, o museu ficará aberto até 17h.

Até o dia 6 de novembro, a entrada no Museu do Ipiranga é gratuita. No dia 7 já será cobrado o ingresso com valor equivalente aos demais museus, entretanto ainda não foi informada a média de preço. O que se sabe até agora é que haverá um dia por semana de entrada gratuita.

Como chegar ao Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga fica no Parque da Independência, na Rua dos Patriotas, 100, no Ipiranga, em São Paulo capital. Para chegar até o Parque da Independência, você pode ir de ônibus, trem, metro e carro.

De ônibus, segundo o Agência Bonifácio, site oficial da programação do Bicentenário, você pode pegar: 217, 314, 4113-10, 4706-10, 478P-10, 5705-10;

Já de metrô, linha 2;

E de trem: serviço 170

Estacionamentos próximos ficam nas ruas: Rua dos Sorocabanos, 257 e Rua Bom Pastor, 327

Museu do Ipiranga – Programação

Reaberto na semana em que se comemora a Independência do Brasil, o Museu do Ipiranga tem toda uma programação voltada para o bicentenário.

Entre os dias 8 e 11 de setembro, o Parque Ipiranga recebe atrações culturais apresentadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e pela prefeitura paulistana.

Confira a programação:

Dia 9/9, sexta-feira

15h – Abertura do parque

17h – DJ Luísa Viscardi

18h – Orquestra Jazz Sinfônica

18h às 22h – Projeção mapeada na fachada do museu

19h30 – Melim

Dia 10/9, sábado

Local: Parque da Independência (entrada pela Rua dos Sorocabanos, no Ipiranga)

12h – Abertura do Parque da Independência

17h – DJ Clara Cady

18h – Orquestra Jazz Sinfônica

18h às 22h – Projeção mapeada na fachada do museu

19h30 – Gabriel Sater e Sá

Dia 11/9, domingo

12h – Abertura do parque

16h – DJ Clara Cady

17h- Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp)

18h – “Balé de drones”

18h às 22h – Projeção mapeada na fachada do museu

19h30 – Geraldo Azevedo

O que tem no Museu do Ipiranga?

O Museu do Ipiranga reabre com 12 novas exposições, 11 de longa duração e uma mostra temporária. Segundo a Agenda Bonifácio, as exposições se dividem em dois eixos: para entender a sociedade e para entender o museu.

A exposição de curta duração, chamada “Memórias da Independência”, ficará aberta pelos próximos quatro meses, tema que casa justamente com a data da reabertura do museu, na Independência do Brasil.

No Museu do Ipiranga estão expostos ainda 3.058 itens que pertence ao acervo, 509 itens de outras coleções e 76 reproduções e fac-símiles. Ainda conforme a Agenda Bonifácio, a maior parte das peças é do século 19 e século 20. Entretanto, há itens ainda mais antigos, do Brasil colonial.

O público poderá conferir pinturas, esculturas, moedas, documentos textuais, fotografias, objetos em tecido e madeira que foram conservados e preparados para fazer parte do novo projeto expográfico.

Veja abaixo todas as novas exposições do Museu do Ipiranga:

“Uma história do Brasil”,

“Passados Imaginados”,

“Territórios em disputa”,

“Mundos do Trabalho”,

“Casas e coisas”,

“A cidade vista de cima”,

“Para entender o museu”,

“Coletar imagens e objetos”,

“Catalogar moedas e medalhas”,

“Conservar brinquedos”,

“Comunicar louças”.

História

O Museu do Ipiranga é especializado em história e cultura material e faz parte da USP (Universidade de São Paulo). O edifício que hoje abriga o Museu do Ipiranga foi construído entre 1885 e 1890 para ser um monumento em comemoração à Independência do Brasil.

Somente a partir de 1894 que o recém-criado Museu do Estado, ou Museu Paulista, foi criado e transferido para a estrutura. Com o tempo, o museu mais antigo de São Paulo se misturou ao monumento da Independência e acabou sendo conhecido como Museu do Ipiranga.

Fechado em 2013, por problemas estruturais, o Museu do Ipiranga recebeu nos últimos três anos reforma, restauração, modernização e ainda ampliação do prédio. Mais de 3 mil peças foram restauradas, entre elas estão 122 pinturas e duas maquetes. O museu tem, no total, 450 mil itens entre objetos e documentos.

É no Museu do Ipiranga que está a pintura de Pedro Américo, o icônico quadro “Independência ou Morte”. Ainda conforme o g1, a direção do espaço se preocupou em agregar também objetos dos trabalhadores, não só da elite.

A obra possibilitou a ampliação do Museu do Ipiranga que agora está o dobro do tamanho, com 6,8 mil metros quadrados. A expansão trazida pela reforma integrou uma nova entrada ao Jardim Francês, nova bilheteria, cafeteria, loja, auditório com capacidade de receber 200 pessoas, além de espaço e salas para atendimento e exposições.

O Museu do Ipiranga passa a receber, pela primeira vez, acervos de outros museus.

