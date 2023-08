O que sabemos sobre as paralisações em SP

Amanhã vai ter greve no metrô em SP? Metroviários tomam decisão (15/8)

Após anunciar a greve do metrô em São Paulo para terça-feira, 15 de agosto, os metroviários decidiram suspender a paralisação após votação da categoria, que preferiu manter as atividades.

Vai ter greve do metrô ou não?

Em reunião realizada na noite de segunda, 14, no Tatuapé, os metroviários de São Paulo acordaram não haverá greve do metrô, inicialmente prevista para a manhã de terça. No entanto, os trabalhadores informaram que será discutida uma paralisação maior para o mês de outubro.

De acordo com o Sindicato dos Metroviários, a greve seria uma manifestação contra a privatização das linhas de metrô e trem e a favor da melhoria do serviço para a população.

A presidente do sindicato, Camila Lisboa explicou que a paralisação seria em protesto a publicação de um edital que prevê a terceirização dos serviços de manutenção dos trens da Linha 15 – Prata (monotrilho) e da notícia de que o grupo CCR entrará na Justiça para pedir a anulação da decisão que cancelou o leilão de entrega da linha, previsto para 28 de agosto.

Greve é suspensa. Continuam a mobilização e o Estado de Greve!

Dante do adiamento por 45 dias do pregão de terceirização da manutenção da Linha 15, assembleia decidiu por suspender a greve marcada para 15/8 e a manutenção da mobilização e do Estado de Greve. pic.twitter.com/ZVdT2zopnK — Metroviários(as) de SP (@Metroviarios_SP) August 15, 2023

Enquanto isso, os paulistanos devem ficar tranquilos, pois as linhas 1, 2 e 3 do Metrô devem funcionar normalmente. O rodízio de carros em SP não foi suspenso. `

Em consulta realizada às 22h30 de segunda-feira, todas as linhas do metrô seguiam funcionando.

Linha 1 Azul: Operação Normal

Linha 2 Verde: Operação Normal

Linha 3 Vermelha: Operação Normal

Linha 15 Prata: Operação Normal

Linha 4 Amarela: Operação Normal

Linha 5 Lilás: Operação Normal

Linha 8 – Diamante - Operação Normal

Linha 9 – Esmeralda - Operação Normal

O preço da passagem é de R$ 4,40 e é válido para uma viagem. As estações de metrô de São Paulo funcionam das 4h40 à meia-noite (horário de Brasília).