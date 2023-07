Greve do metrô em SP é marcada para agosto de 2023

Após reunião dos metroviários ficou definido que vai ter greve do metrô em São Paulo. A paralisação está marcada para meados de agosto e vai atingir apenas uma linha.

Vai ter greve de ônibus em São Paulo?

A greve do metrô de São Paulo está marcada para o dia 15 de agosto, terça-feira, em protesto a terceirização da manutenção dos trens da linha 15-Prata do monotrilho no Pátio Oratório. Os trabalhadores reivindicam a contratação de mais funcionários, mas por meio de concurso público.

“Não podemos permitir a terceirização da manutenção de trens do POT. Se isso ocorrer, o governador Tarcísio dará um grande passo para a privatização da L-15 do Monotrilho.

A categoria também é contrária a demissão de três funcionários envolvidos na última colisão de trens da linha 15. O sindicato defende que o acidente “foi uma falha no sistema de segurança” - e não má conduta do trabalhador. "O cancelamento dessas demissões é mais uma luta da categoria metroviária", diz trecho da nota.

Uma nova assembleia está marcada para o dia 14 de agosto, como parte do plano de mobilização da categoria.

A Linha 15-Prata faz interligação com a Linha 2-Verde do Metrô, na estação Vila Prudente; do Expresso Tiradentes – Parque Dom Pedro II-Vila Prudente e na estação São Mateus com o Corredor Intermodal São Mateus-Jabaquara da EMTU.

Como estão funcionando os metrôs de São Paulo agora?

Em consulta realizada às 13h de segunda-feira, todas as linhas do metrô seguiam funcionando.

Linha 1 Azul: Operação Normal

Linha 2 Verde: Operação Normal

Linha 3 Vermelha: Operação Normal

Linha 15 Prata: Operação Normal

Linha 4 Amarela: Operação Normal

Linha 5 Lilás: Operação Normal

Linha 8 – Diamante - Operação Normal

Linha 9 – Esmeralda - Operação Normal

Veja também: Quando é o próximo feriado em SP em 2023