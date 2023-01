Aniversário de São Paulo 2023 tem show de João Gomes; veja programação

Maiores shows acontecem no Vale do Anhangabaú - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Prestes a completar 469 anos nesta quarta-feira, 25 de janeiro, a cidade de São Paulo tem a tradição de apresentar uma programação de aniversário repleta de atrações gratuitas, com shows de música, cinema e teatro.

Confira aqui, logo abaixo, os detalhes sobre os shows gratuitos da primeira semana desta edição, de acordo com data e horário:

Programação de shows doAniversário de São Paulo 2023 | Quarta-feira, dia 25

No palco do Vale do Anhangabaú, as atrações do aniversário de São Paulo serão Almir Sater, Fresno, Vitor Kley, Dona Onete, Gabi Amarantos, Belo e João Gomes. Os shows serão gratuitos, mas o local terá revista e entrada controlada, com limite de público.

A entrada será feita por um acesso em frente ao prédio dos Correios e a recomendação é que as pessoas cheguem ao local de metrô, desembarcando na estação São Bento, na saída do Vale do Anhangabaú.

Os show também serão realizados na Casa de Cultura São Rafael, Casa de Cultura Freguesia do Ó, Centro Cultural São Paulo, Casa de Cultura M'Boi Mirim, Casa de Cultura São Miguel, Casa de Cultura Hip Hop Sul, entre outros espaços.

Show do Almir Sater

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 12h

Local: Vale do Anhangabaú

Festa dos Pequeninos

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 13h30 (Dois Girassóis) e 15h (Cia Chegança)

Local: Praça das Artes

Núcleo de Hip Hop - Zona Sul

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 13h (Detroit Breaks Racha com IDM), 15h30 (Karol de Souza), 16h30 (DJ Simmone Lasdenas), 17h30 (DJ Llobato MC convida Jotab NSN), 18h30 (Amanda Negrasim) e 20h (MV Bill + Kmila CDD)

Local: Praça Comunitária Ligia Maria Salgado Nóbrega

Núcleo de Hip Hop - Zona Leste

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 13h (Msário), 15h (Dexter), 16h30 (Monna Brutal), 18h (Brisa Flow e GXBEZ), 19h (Dalecrew), 19h30 (Dow Raíz), 20h (Nego Max), 20h (Gnomelos Sound System & Ell Rastaman) e 21h (KL Jay convida Xis)

Local: Casa de Cultura Hip Hop Leste

Fresno + Vitor Kley + Thedy Correa

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 14h

Local: Vale do Anhangabaú

Everson Pessoa e Orquestra de cavaquinho de São Mateus

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 14h

Local: Casa de Cultura São Rafael

Aliança da Leste e Convidados

Casa de Cultura Guaianases

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 15h

Local: Casa de Cultura Guaianases

Grupo Alma no Samba

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 15h

Local: Casa de Cultura São Miguel

DJ C.A no Set

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 15h

Local: Casa de Cultura Hip Hop Sul

Baile da Dona Onete com Gaby Amarantos

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 16h

Local: Vale do Anhangabaú

Belo

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 18h

Local: Vale do Anhangabaú

Simoninha canta SP

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 18h

Local: Vila Itororó

Jovem guarda 40 anos com Ari Sanches & Martinha

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 18h

Local: Casa de Cultura Freguesia do Ó

Cantos da Cidade com Valdeir Bochecha

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 18h

Local: Casa de Cultura M'Boi Mirim

MC Vitão do Savoy e DJ

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 18h

Local: Casa de Cultura São Rafael

Nando Reis

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 19h

Local: Centro Cultural São Paulo, Sala Adoniran Barbosa

MC Léo da Baixada e DJ

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 19h

Local: Casa de Cultura São Rafael

Baile de Aniversário de São Paulo com Téo dos Oito Baixos

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 19h30

Local: Casa de Cultura Freguesia do Ó

João Gomes

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 20h

Local: Vale do Anhangabaú

MC Bin Laden e DJ

Data: quarta-feira, dia 25

Horário: 20h

Local: Casa de Cultura São Rafael

Quinta-feira e sexta-feira

Na quinta e sexta, 26 e 27 de janeiro de 2023, as festividades vão continuar com shows em diversas regiões da capital paulista.

Sampando

Data: quinta-feira, dia 26

Horário: 19h

Local: Centro Cultural São Paulo, Sala Adoniran Barbosa

Kayode – Flow da Pele

Data: sexta-feira, dia 27

Horário: 19h

Local: Centro Cultural São Paulo, Sala Adoniran Barbosa

Baile Black da Chico com Eu Soul Samba Rock

Data: sexta-feira, dia 27

Horário: 19h30

Local: Casa de Cultura Ipiranga Chico Science

Sábado e domingo

Para encerrar as celebrações em homenagem aos 469 anos de SP, a programação traz diversidade.

Pagode do Madureira

Data: sábado, dia 28

Horário: 15h

Local: Casa de Cultura São Mateus

Dance of Days

Data: sábado, dia 28

Horário: 16h

Local: Casa de Cultura São Rafael

Traemme

Data: sábado, dia 28

Horário: 18h

Local: Casa de Cultura Campo Limpo

Festival trans com Rilary

Data: sábado, dia 28

Horário: 19h

Local: Casa de Cultura São Rafael

Festival trans com Glamn

Data: sábado, dia 28

Horário: 20h

Local: Casa de Cultura São Rafael

Festival Rappers PCD com Carlos Antônio Gomes

Data: sábado, dia 28

Horário: 15h

Local: Casa de Cultura Santo Amaro

Núcleo de Hip Hop - Zona Sul

Data: sábado, dia 28

Horário: 17h (Brigada Sul), 18h (Batalha de MCs) e 19h (Obstinados)

Local: Casa de Cultura Hip Hop Sul

Maria Gadú

Data: sábado, dia 28

Horário: 19h

Local: Centro Cultural São Paulo, Sala Adoniran Barbosa

Ayô Tupinambá

Data: domingo, dia 29

Horário: 18h

Local: Centro Cultural São Paulo, Sala Adoniran Barbosa