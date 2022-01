O aniversário de São Paulo em 2022 é feriado ou dia útil?

Data foi antecipada no ano passado, mas nem todas as empresas aderiram ao “megaferiado”

No dia 25 de janeiro de 2022, a cidade de São Paulo comemora 468 anos desde sua fundação, em 1554. Neste ano, o aniversário da cidade cairá numa terça-feira, mas o aniversário de São Paulo em 2022 é feriado ou será dia útil? Entenda.

Aniversário de São Paulo em 2022 é feriado?

Em 2022, o aniversário de São Paulo não será considerado feriado. E como cairá em uma terça-feira, a cidade manterá um dia útil. Isso porque, no fim de março do ano passado, o ex-prefeito da capital paulista Bruno Covas antecipou uma série de feriados para tentar conter o avanço dos casos de Covid-19 na cidade. Entre os dias 26 de março e 4 de abril de 2021, portanto, os feriados de Corpus Christi de 2021 e de 2022, do Dia da Consciência Negra 2021 e 2022 e o Aniversário de São Paulo de 2022 foram antecipados para criar um período sem dias úteis.

Embora a antecipação do feriado do aniversário de São Paulo de 2022 tenha sido decretada pelo então prefeito da cidade, nem todas as empresas aderiram, já que tinham boa parte de seus funcionários atuando em sistema home office.

Por isso, os funcionários das empresas que não tiveram o feriado do aniversário da capital antecipado no ano passado devem ter a folga do dia 25 de janeiro garantida. Para o comércio, a data é considerada ponto facultativo e, por isso, a definição sobre abertura das lojas e horário de funcionamento será feita pelos lojistas.

Alguns eventos, como a corrida de rua Troféu Cidade de São Paulo, foram antecipados para o dia 23, já que a capital deve funcionar normalmente no dia 25. Já a Copa São Paulo de Futebol Junior mantém a final marcada para o dia do aniversário da cidade.

Para saber se vai ter folga no dia do aniversário de São Paulo em 2022, o funcionário deve procurar o RH da empresa ou o setor responsável, já que a pausa não é uma obrigatoriedade. Quem trabalhou no “megaferiado” de 2021, no entanto, provavelmente terá o feriado este ano.

Feriados em SP em 2022

Apesar do aniversário de São Paulo não ser considerado feriado em 2022, o paulistano vai ter dezenas de oportunidades de folga neste ano, levando em consideração o calendário da cidade. Veja os feriados entre municipais, estaduais e nacionais:

28 de fevereiro, segunda-feira

1º de março, terça-feira – Carnaval (ponto facultativo);

2 de março, Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 12h).

15 de abrilse, sexta-feira) – Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril, quinta-feira) – Tiradentes (feriado nacional);

22 de abril, sexta-feira – Suspensão de expediente.

1º de maio, domingo – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional).

16 de junho, quinta-feira – Corpus Christ – Ponto facultativo;

9 de julho, sábado – Revolução Constitucionalista de 1932 (feriado estadual).

7 de setembro, quarta-feira – Independência do Brasil (feriado nacional).

12 de outubro, quarta-feira – Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil (feriado nacional).

28 de outubro, sexta-feira – Dia do Servidor Público – Ponto facultativo.

2 de novembro, quarta-feira – Finados (feriado nacional);

14 de novembro, segunda-feira – Suspensão de expediente;

15 de novembro, terça-feira – Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro, domingo – Dia da Consciência Negra.

24 de dezembro, sábado – Véspera de Natal (ponto facultativo);

25 de dezembro, domingo – Natal (feriado nacional);

31 de dezembro, sábado – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo);

1º de janeiro de 2023, domingo – Ano Novo (feriado nacional).

