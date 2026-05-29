Assaltos, medo e gangues de moto: a nova realidade de Pinheiros em SP
De bairro descolado a endereço do medo: o que aconteceu com Pinheiros?
Durante anos, Pinheiros foi vendido como o retrato da São Paulo moderna. Cafeterias disputadas, restaurantes premiados, bares lotados, galerias, coworkings e ruas onde fazer tudo a pé parecia um privilégio raro na capital. Morar no bairro virou símbolo de status e estilo de vida. Em 2026, porém, a conversa nas calçadas mudou.
Em vez de novos restaurantes ou inaugurações, moradores trocam alertas sobre assaltos, furtos e abordagens violentas feitas por criminosos em motocicletas. O medo passou a fazer parte da rotina de um dos bairros mais valorizados da cidade.
A mudança ficou evidente nesta última semana de maio, quando moradores da Rua Lisboa instalaram uma faixa avisando sobre o alto índice de roubos na região. A faixa foi removida poucas horas depois pela Prefeitura, que justificou a Lei Cidade Limpa, mas o gesto expôs o nível de tensão vivido por quem mora no bairro.
Pinheiros vive um paradoxo. Ao mesmo tempo em que se consolida como uma das áreas mais caras de São Paulo, também enfrenta uma crescente sensação de insegurança. Segundo o índice FipeZAP de janeiro de 2026, o metro quadrado no bairro já custa em média R$ 18.355 — valor superior ao de regiões tradicionais da capital e que coloca Pinheiros entre os endereços mais valorizados da cidade.
Mas o preço alto dos imóveis não tem sido suficiente para garantir tranquilidade.
Pinheiros virou alvo das gangues das motos
Grande parte dos crimes recentes tem algo em comum: motocicletas. Moradores relatam ações rápidas, quase sempre praticadas por grupos de criminosos que se passam por entregadores de aplicativo.
A estratégia funciona porque Pinheiros concentra dezenas de restaurantes, mercados e serviços de delivery. Em ruas movimentadas, motos estacionadas deixaram de chamar atenção. É justamente nesse cenário que assaltantes conseguem agir com facilidade.
Os relatos se repetem: criminosos armados sobem na calçada, arrancam celulares das mãos de pedestres e desaparecem em segundos. Muitos moradores já evitam andar distraídos, usar joias ou até sair com o celular principal.
Na madrugada desta quarta-feira (27), um homem de 24 anos foi baleado durante um assalto na Rua Bianchi Bertoldi. Segundo testemunhas, o grupo de criminosos já havia realizado outros roubos na região antes do ataque.
Sensação de insegurança cresce mais que os números
A Secretaria da Segurança Pública afirma que os roubos na área de Pinheiros tiveram queda de 2,1% no primeiro trimestre de 2026. Ainda assim, os dados mostram que o distrito lidera o número de furtos na cidade de São Paulo: foram 2.589 ocorrências registradas entre janeiro e março deste ano, número superior ao do mesmo período de 2025.
Mas, para quem mora na região, a sensação nas ruas parece pior do que as estatísticas conseguem mostrar. A vida noturna intensa, antes vista como vantagem, hoje também contribui para a vulnerabilidade. Ruas cheias, grande circulação de pessoas e fluxo constante de motos criaram um ambiente onde criminosos conseguem se misturar facilmente.
Nos últimos anos, Pinheiros passou por uma transformação urbana acelerada. Antigas casas deram lugar a prédios modernos, restaurantes sofisticados e novos empreendimentos imobiliários. O bairro atraiu moradores de alto poder aquisitivo e virou referência de vida urbana jovem em São Paulo.
Só que o crescimento trouxe também novos problemas: trânsito intenso, superlotação, aumento do fluxo de motos e dificuldade de policiamento em vias movimentadas.
Hoje, muitos moradores dizem que o bairro perdeu parte da atmosfera tranquila que o tornou famoso. Caminhar pelas ruas arborizadas ou frequentar bares à noite passou a exigir atenção constante. O bairro que antes simbolizava liberdade urbana agora convive diariamente com grades, câmeras, grupos de WhatsApp de segurança e medo.