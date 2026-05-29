De bairro descolado a endereço do medo: o que aconteceu com Pinheiros?

Assaltos, medo e gangues de moto: a nova realidade de Pinheiros em SP

Assaltos, medo e gangues de moto: a nova realidade de Pinheiros em SP

Durante anos, Pinheiros foi vendido como o retrato da São Paulo moderna. Cafeterias disputadas, restaurantes premiados, bares lotados, galerias, coworkings e ruas onde fazer tudo a pé parecia um privilégio raro na capital. Morar no bairro virou símbolo de status e estilo de vida. Em 2026, porém, a conversa nas calçadas mudou.

Em vez de novos restaurantes ou inaugurações, moradores trocam alertas sobre assaltos, furtos e abordagens violentas feitas por criminosos em motocicletas. O medo passou a fazer parte da rotina de um dos bairros mais valorizados da cidade.

A mudança ficou evidente nesta última semana de maio, quando moradores da Rua Lisboa instalaram uma faixa avisando sobre o alto índice de roubos na região. A faixa foi removida poucas horas depois pela Prefeitura, que justificou a Lei Cidade Limpa, mas o gesto expôs o nível de tensão vivido por quem mora no bairro.

Foto: reprodução/redes sociais

Pinheiros vive um paradoxo. Ao mesmo tempo em que se consolida como uma das áreas mais caras de São Paulo, também enfrenta uma crescente sensação de insegurança. Segundo o índice FipeZAP de janeiro de 2026, o metro quadrado no bairro já custa em média R$ 18.355 — valor superior ao de regiões tradicionais da capital e que coloca Pinheiros entre os endereços mais valorizados da cidade.

Mas o preço alto dos imóveis não tem sido suficiente para garantir tranquilidade.

Pinheiros virou alvo das gangues das motos

Grande parte dos crimes recentes tem algo em comum: motocicletas. Moradores relatam ações rápidas, quase sempre praticadas por grupos de criminosos que se passam por entregadores de aplicativo.

A estratégia funciona porque Pinheiros concentra dezenas de restaurantes, mercados e serviços de delivery. Em ruas movimentadas, motos estacionadas deixaram de chamar atenção. É justamente nesse cenário que assaltantes conseguem agir com facilidade.

Os relatos se repetem: criminosos armados sobem na calçada, arrancam celulares das mãos de pedestres e desaparecem em segundos. Muitos moradores já evitam andar distraídos, usar joias ou até sair com o celular principal.

Na madrugada desta quarta-feira (27), um homem de 24 anos foi baleado durante um assalto na Rua Bianchi Bertoldi. Segundo testemunhas, o grupo de criminosos já havia realizado outros roubos na região antes do ataque.

Sensação de insegurança cresce mais que os números

A Secretaria da Segurança Pública afirma que os roubos na área de Pinheiros tiveram queda de 2,1% no primeiro trimestre de 2026. Ainda assim, os dados mostram que o distrito lidera o número de furtos na cidade de São Paulo: foram 2.589 ocorrências registradas entre janeiro e março deste ano, número superior ao do mesmo período de 2025.

Mas, para quem mora na região, a sensação nas ruas parece pior do que as estatísticas conseguem mostrar. A vida noturna intensa, antes vista como vantagem, hoje também contribui para a vulnerabilidade. Ruas cheias, grande circulação de pessoas e fluxo constante de motos criaram um ambiente onde criminosos conseguem se misturar facilmente.

Nos últimos anos, Pinheiros passou por uma transformação urbana acelerada. Antigas casas deram lugar a prédios modernos, restaurantes sofisticados e novos empreendimentos imobiliários. O bairro atraiu moradores de alto poder aquisitivo e virou referência de vida urbana jovem em São Paulo.

Só que o crescimento trouxe também novos problemas: trânsito intenso, superlotação, aumento do fluxo de motos e dificuldade de policiamento em vias movimentadas.

Hoje, muitos moradores dizem que o bairro perdeu parte da atmosfera tranquila que o tornou famoso. Caminhar pelas ruas arborizadas ou frequentar bares à noite passou a exigir atenção constante. O bairro que antes simbolizava liberdade urbana agora convive diariamente com grades, câmeras, grupos de WhatsApp de segurança e medo.