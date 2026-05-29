A Prefeitura de São Paulo considera Corpus Christi como feriado municipal, em 2026 - Getty

Saiba como é o dia 4 de junho no estado de São Paulo e na capital

Corpus Christi em SP é feriado ou ponto facultativo? Regras para trabalhadores em 2026

Corpus Christi em SP é feriado ou ponto facultativo? Regras para trabalhadores em 2026

O Corpus Christi será celebrado em 4 de junho de 2026, uma quinta-feira, e já movimenta trabalhadores e empresas que pretendem aproveitar o possível feriadão. Apesar de a data ser tradicionalmente associada a folga prolongada, a situação muda conforme a cidade e o tipo de vínculo empregatício.

No Estado de São Paulo, o Corpus Christi é considerado ponto facultativo, segundo o decreto estadual nº 70.273. Isso significa que cabe às empresas e repartições públicas decidirem se haverá expediente normal ou folga aos funcionários.

A medida vale tanto para o dia 4 de junho quanto para a sexta-feira, 5 de junho, permitindo a possibilidade de emenda do descanso para parte dos trabalhadores.

Já na capital paulista, a situação é diferente. A Prefeitura de São Paulo considera Corpus Christi como feriado municipal, conforme o decreto nº 64.862/25. Além disso, o expediente nas repartições públicas municipais será suspenso também no dia 5 de junho.

Quem trabalhar no Corpus Christi recebe em dobro?

O pagamento em dobro depende da classificação da data no município e das regras previstas na legislação trabalhista ou em acordos coletivos.

Na cidade de São Paulo, como o Corpus Christi é feriado municipal, trabalhadores da iniciativa privada convocados para atuar na data podem ter direito ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória, conforme prevê a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Entretanto, convenções coletivas de categorias podem estabelecer regras diferentes, como banco de horas ou compensações específicas negociadas entre empresas e sindicatos.

Já em cidades paulistas onde a data é apenas ponto facultativo, o trabalho ocorre normalmente e não há obrigação automática de pagamento em dobro.

Como fica o feriado para os servidores públicos?

No governo estadual paulista, os servidores que forem liberados no dia 5 de junho precisarão compensar as horas não trabalhadas. A regra prevê reposição na proporção de uma hora por dia.

Na Prefeitura de São Paulo, servidores, estagiários e residentes também deverão compensar as horas referentes à suspensão do expediente na sexta-feira após Corpus Christi. Segundo a administração municipal, a compensação ocorrerá entre janeiro e setembro de 2026.

Os serviços essenciais, como saúde, segurança e transporte, continuam funcionando normalmente em esquema de plantão, revezamento ou pagamento adicional.

O que é Corpus Christi?

Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é uma celebração da Igreja Católica dedicada à eucaristia. A data sempre ocorre em uma quinta-feira, exatamente 60 dias após o Domingo de Páscoa. A tradição foi instituída pelo Papa Urbano IV no ano de 1264.

Entre os principais símbolos da celebração estão os tradicionais tapetes coloridos confeccionados nas ruas para procissões religiosas, costume mantido em diversas cidades brasileiras, incluindo municípios do interior paulista.