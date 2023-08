Até quando vai a Festa da Achiropita de 2023 em São Paulo?

Festa da Achiropita no bairro do Bixiga - Foto: Reprodução/Jose Cordeiro/SPTuris

Evento é realizado no bairro do Bixiga

A Festa da Achiropita 2023 ainda será realizada até o primeiro final de semana de setembro, no bairro do Bixiga, em São Paulo. Os paulistanos que ainda não foram conferir as delícias da gastronomia italiana podem aproveitar os dois próximos sábados e domingos para participarem do evento. A entrada é gratuita.

Programação da Festa da Achiropita 2023

A festa da Achiropita acontece aos sábados das 18h às 00h e aos domingos das 17h30 às 22h30, nas ruas 13 de Maio, São Vicente e Doutor Luís Barreto, que ficam fechadas apenas para pedestres e instalação dos pontos de venda de comidas e bebidas. Não é necessário comprar ingressos para a festa na rua - o pagamento dos comes e bebes são feitos diretamente nas barraquinhas. Também há shows, missas e brinquedos para crianças.

Os preços variam entre R$ 5 e R$ 30. Neste ano, estão sendo vendidos salgados (beringela ao forno, pimentão ao forno, fogazza, spaguetti, penne, fricazza, polenta, calabresa na chapa, calabresa na brasa, antepasto, pizza, fogliata, churrasco na chapa e espetinho de carne), doces italianos e diversos e bebidas (cerveja, refrigerante, chope Grape Coll, suco, água, café e vinho quente e frio.

Além da festa na rua, também há a Festa na Cantina para qual o público deve comprar ingressos antecipadamente pelo aplicativo da Festa da Achiropita. Os preços das entradas começam em R$ 80 e dão direito a lugar marcado, um prato de spaghetti ou penne ao sugo e o show da banda Felice Italia e Os 3 Tenores Brasileiros. O evento acontece aos sábados das 20h às 00h e aos domingos das 19h às 23h.

Festa da Achiropita 2023

26 e 27 de agosto | 2 e 3 de setembro

Sábado: 18h às 00h

Domingo: 17h30 às 22h30

Festa na Cantina

Sábado: 20h às 00h

Domingo: 19h às 23h

Bençãos

Sábado: 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30

Domingo: 20h30 e 21h30

O que é a Festa da Paróquia da Achiropita?

A Festa da Achiropita começou a ser realizada no bairro do Bixiga em 1926, mantendo a tradição há 97 anos. A celebração é realizada homenagem à padroeira do bairro e uma forma de reavivar a cultura italiana através da gastronomia. A igreja da Nossa Senhora Achiropita foi fundada por imigrantes italianos que se estabeleceram na região por verem ali oportunidades de trabalho.

O evento conta com mais de 30 barracas com diversos pratos da culinária italiana que incluem massas, pizza, fogazza, polenta, doces típicos, além de vinho e suco de uva. O dinheiro arrecadado é destinado aos projetos sociais da paróquia.

As ruas no entorno da Festa da Achiropita costumam ficar bastante cheias. Recomenda-se evitar ir de carro particular para evitar estresse com estacionamento, que podem ficar lotados e com preço acima da média por conta da demanda.

As melhores opções para chegar até o local é utilizando carro por aplicativo, táxi ou descer em uma das estações de metrô mais próximas - a Brigadeiro e a Trianon-Masp, da linha 2-Verde, e a São Joaquim, da linha 1-Azul, ficam a 1,4km da festa. A caminhada é de cerca de 20 minutos.

Também é possível chegar até a o local de ônibus. Entretanto, algumas linhas sofrem alterações no trajeto por conta do fechamento das ruas. Verifique quais linhas estão passando pelos locais através do site da SP Trans ou por aplicativos como Maps do iOS ou Google Maps no Android.