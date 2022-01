Aulas presenciais em São Paulo são retomadas apesar da Ômicron

As escolas particulares de São Paulo retomaram as aulas presenciais nessa quarta-feira, dia 26, mesmo com o avanço dos casos de Covid-19 em todo o país.

Já nas escolas estaduais, o retorno está previsto para o dia 2 de fevereiro e, conforme já afirmou o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rossieli Soares, num primeiro momento, a vacina não será exigida pelas escolas.

Segundo ele, as instituições farão um trabalho de conscientização das crianças, já que, por enquanto, ainda não há vacina para todas as crianças.

O uso de máscaras continua sendo obrigatório em todas as instituições públicas e privadas.

Aulas presenciais na rede pública de São Paulo estão confirmadas

O retorno das aulas presenciais na rede pública do Estado de São Paulo está confirmado para o dia 2 de fevereiro, apesar do avanço do contágio pela variante Ômicron. Nas últimas três semanas, a alta de novas internações por Covid-19 ou suspeita foi de 152%. O Estado decidiu manter o retorno porque a vacinação de crianças está avançando.

Já na rede municipal, as aulas presenciais não serão obrigatórias em todas as cidades. Além disso, nem todos os municípios exigirão o comprovante, conforme levantamento feito pelo DCI.

A Secretaria Municipal de Educação da capital, por exemplo, afirmou que o certificado deve ser exigido apenas num segundo momento, mas isso deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2022.

Já em Campinas, no interior do Estado, o comprovante de vacinação já é uma solicitação nas escolas municipais desde a semana passada. No entanto, a falta de comprovação não impede a matrícula, assim como já ocorre com os outros imunizantes.

Por outro lado, em São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo, a volta às aulas presenciais (prevista para o dia 2 de fevereiro) não será obrigatória, de acordo com decreto da prefeitura local. Isso porque o Hospital da Criança e Maternidade da cidade está com 94% de ocupação de leitos de UTI.

Universidade suspende volta às aulas presenciais

Na semana passada, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) suspendeu o retorno às aulas presenciais em todo o Estado de São Paulo. A medida é válida até o dia 6 de março e deve atingir cerca de 40 mil alunos da instituição. Apenas os cursos da área de Saúde devem ter atividades presenciais. “Para os cursos das áreas da Saúde com envolvimento direto no enfrentamento da pandemia, as atividades clínicas e laboratoriais, particularmente aquelas envolvidas no atendimento da população, deverão ser mantidas, em caráter de excepcionalidade, desde que respeitados os protocolos sanitários”, diz o comunicado do Comitê Unesp Covid-19.

Já a Universidade de São Paulo (USP) deve manter o retorno às aulas presenciais, previsto para o dia 14 de março. A instituição deve exigir uso de máscaras e comprovante de vacinação para acesso aos campus.