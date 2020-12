Renda Emergencial SP paga R$ 100 a partir de hoje; veja quem recebe

O auxílio emergencial de SP, também chamado de Renda Básica Emergencial, começa a ser pago amanhã (9). Segundo informativo da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), o benefício de R$ 100 será creditado em conta da Caixa ou na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente, assim como o auxílio emergencial do governo federal.

De acordo com a SMADS, mais de 480 mil famílias receberão um pagamento único que corresponde às parcelas de outubro, novembro e dezembro.

Sendo assim, a renda básica emergencial foi instituída pela Lei nº 17.504 em 11 de novembro, quatro dias antes das eleições municipais.

Quem tem direito a Renda Emergencial SP ?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O auxílio emergencial SP se destina a famílias de baixa renda da cidade paulista, com cadastro no Bolsa Família. Além disso, pessoas com deficiência, independentemente da idade, mas que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS.

Mas também, famílias de trabalhadores ambulantes do comércio informal que possuem o Termo de Permissão de Uso (TCU) vigente ou cadastrados no sistema Tô Legal! podem retirar o benefício. Contudo, devem se enquadrar aos critérios do Programa Bolsa Família.

Qual o valor do benefício?

O auxílio emergencial de São Paulo é de R$ 100 por mês, com pagamento para cada membro da família beneficiária do Bolsa Família. Já pessoas com deficiência, que não recebem o BPC, têm direito ao auxílio de R$ 200 por mês.

Sendo assim, será realizado um único pagamento com parcelas de outubro, novembro e dezembro.

Além disso, não há um número de limite de membros por família para receber o auxílio emergencial SP. Mas também, não pe necessário solicitar o benefício, ou seja, ele é automático para inscritos no Bolsa Família até setembro de 2020.

Como será o pagamento?

Os beneficiários do Bolsa Família e famílias de trabalhadores ambulantes receberão o Renda Básica Emergencial em contas da Caixa Econômica Federal.

Sendo assim, o responsável família (RF), ou seja, o titular que retira o pagamento do Bolsa Família, terá o auxílio emergencial SP creditado em conta da Caixa. Seja Conta Fácil, Conta Poupança Fácil ou Poupança na Caixa. Mas também, em Conta Poupança Social Digital, que pode ser acessada pelo aplicativo “Caixa Tem”.

Além disso, o beneficiário poderá sacar a Renda Básica Emergencial em qualquer agência da Caixa, com documento de identificação, RG por exemplo, conforme o calendário.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar para a Central 156 ou acessar o site da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Calendário do Auxílio Emergencial SP

Os cidadãos paulistas que têm direito auxílio emergencial SP receberão mensagens via SMS ou uma carta via correio, a partir de quarta-feira (9).

De acordo com a Coordenação de Gestão de Benefícios de São Paulo, mais 480 mil paulistas receberão os informativos sobre a data de pagamento do benefício.

Sendo assim, os pagamentos serão conforme o final do número do NIS, presente no Cartão do Bolsa Família. Confira as datas:

09/12 – Beneficiários com NIS com final 1 e 2

10/12 – NIS com final 3 e 4

11/12 – NIS com final 5 e 6

14/12 – NIS com final 7 e 8

15/12 – NIS com final 9 e 0

Leia também

Programa de Crédito Turístico em SP: veja se sua empresa tem direito

Além do Brasil, veja os países que estão testando a CoronaVac