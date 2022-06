Auxílio Gás: como receber o benefício em junho de 2022

Pago em três parcelas bimestrais, o auxílio gás beneficia cerca de 2 milhões de moradores de São Paulo. O programa, que atende residentes de comunidades e favelas de diversos municípios paulistas, realizará um novo pagamento neste mês de junho. No entanto, alguns moradores do estado ainda possuem dúvidas sobre como receber o benefício do Auxílio Gás.

Auxílio Gás: como receber o benefício?

De acordo com o Governo de São Paulo, o programa, que está sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, atende famílias do estado que estão inscritos no CadÚnico e possuem renda mensal per capita de até R$ 178,00. Por isso, para receber o benefício é preciso realizar a inscrição no cadastro federal.

Para tal, o cidadão precisa comparecer a um posto de atendimento do Cadastro Único e apresentar os documentos de identificação das pessoas da família. No local, também serão coletadas informações sobre o domicílio, escolaridade, trabalho e remuneração dos membros da família. O processo pode ser agilizado por meio do aplicativo ou site do Cadastro Único, onde é possível realizar um pré-cadastro que precisará ser validado em até 120 dias no posto de atendimento do Cadastro Único.

Ao finalizar a inscrição, será possível consultar por meio do site do Vale Gás se a família está apta para receber o benefício do auxílio gás. No momento da verificação, será preciso informar o número do NIS obtido no CadÚnico. Em seguida, o cidadão receberá uma mensagem informando se ele poderá receber o auxílio gás.

Para aqueles que forem aceitos no programa, as orientações sobre como realizar o saque das parcelas estão disponíveis no site do Bolsa do Povo. Por isso, o Governo de São Paulo destaca a importância de manter os dados pessoais atualizados no cadastro do site Bolsa do Povo.

A gestão estadual também destaca que não solicita informações por SMS ou Whatsapp, nem envia links. Todas as informações referentes ao Vale Gás estão disponíveis apenas no site do Bolsa do Povo. Para quem possui duvidas sobre como receber o auxílio gás, o governo disponibiliza os seguintes telefones oficiais: Central de Atendimento Direto – 0800 797980 ou Assistente Virtual WhatsApp – (11) 98714-2645.