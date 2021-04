Auxílio merenda SP: veja se você tem direito e saiba como receber

Estudantes de escolas estaduais de São Paulo podem receber a partir deste mês de abril o auxílio merenda SP, o qual é pago para alunos que têm família em situação de pobreza. O benefício de R$ 55 do programa Merenda em Casa deve chegar a 920 mil estudantes da rede estadual. Nesse total, estão incluídos os 720 mil alunos que receberam o dinheiro no ano passado, em que o governo pagou nove parcelas do auxílio.

O que é o auxílio merenda SP?

O programa Merenda em Casa, que paga o auxílio merenda SP, se trata de uma medida emergencial destinada a subsidiar a alimentação de alunos do estado em suas residências durante o período de suspensão das aulas presenciais. O programa é voltado a estudantes da rede estadual e não inclui os alunos matriculados nas redes municipais.

Nota-se também que, as refeições continuarão sendo servidas nas escolas estaduais durante o pagamento do benefício. E os estudantes contemplados pelo auxílio podem pegar essas merendas, sem nenhum impedimento. As escolas estão abertas nessa fase mais restritiva do estado por razão justamente de servir a merenda escolar, bem como para entrega de materiais e chip de internet.

O governador de São Paulo João Doria anunciou no fim do mês de março a retomada do programa, ao passo que o pagamento teve início no dia 07 de abril, quarta-feira. O auxílio é financiado pelos recursos destinados à alimentação escolar, tendo o valor de R$ 50,6 milhões por mês.

Qual o valor?

O valor do auxílio merenda SP é de R$ 55 por aluno. O benefício tem pagamento mensal e é válido enquanto durar o período de suspensão de aulas. Não há limite de benefício por família, então todas as crianças e jovens que atenderem aos critérios podem ser beneficiadas.

O pagamento de abril já começou, e com eventual prolongamento da suspensão de aulas, a próxima parcela deverá ser paga até o até o último dia útil do mês em questão.

Quem tem direito ao auxílio merenda SP?

Para saber se seu filho ou filha tem direito ao auxílio merenda, é preciso primeiro entender que o benefício só será pago aos estudantes da rede estadual, ao passo que os alunos de escolas municipais não têm direito. O aluno deve estar com matrícula ativa em escola estadual no mês de março de 2021.

Além disso, para ter direito ao auxílio merenda SP é preciso ainda se encaixar em um critério de renda. Dessa forma, os estudantes beneficiados são aqueles que fazem parte de família em situação de pobreza, com renda mensal de até R$ 178 por pessoa. Cidadãos contemplados pelo Bolsa Família também recebem o benefício.

Os beneficiários, como estão em situação de pobreza, devem estar inscritos no Cadastro Único. O qual trata-se de um sistema do governo federal que reúne dados sobre informações de família de baixa renda, e serve de base tanto para implementação de programas federais, quanto estaduais e municipais.

Para verificar se está inscrito no CadÚnico, basta fazer uma consulta no site ou aplicativo Meu CadÚnico. Será necessário informar nome completo, data de nascimento, nome da mãe, estado e município. Para receber o auxílio, o cadastro deve estar atualizado. Ademais, os cidadãos também podem ir até um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município para verificar o cadastro, neste caso é necessário agendamento prévio.

Como se cadastrar?

Não há um cadastro específico para receber o auxílio merenda SP, do programa Merenda em Casa. Desse modo, basta atender aos critérios do benefício para receber os pagamentos mensais.

Como receber o auxílio merenda SP pelo PicPay?

Sendo assim, os cidadãos recebem o auxílio merenda SP pelo aplicativo PicPay, o mesmo meio de pagamento foi usado no ano passado. O cadastro nesta plataforma deve ser feito em nome do responsável da unidade familiar no CadÚnico ou ainda pela pessoa responsável pelo saque do Bolsa Família. Após o cadastro, o dinheiro cai de modo automático em até quatro horas.

O primeiro passo para receber o auxílio merenda SP é baixar o aplicativo do PicPay na Google Play ou App Store. Depois disso, criar uma conta informando dados como nome, CPF e data de nascimento.

Com a criação da conta, o usuário deve validar sua identidade, enviando uma selfie e foto do seu RG ou CNH. A partir dessa validação, o benefício será creditado na conta da plataforma.

Os cidadãos podem sacar o dinheiro em caixa da rede 24hrs, bem como ser usados em maquininhas de cartão de crédito ou transferidos para a conta corrente. Nota-se que não há cobrança de taxas para os beneficiários.

Para as situações em que o familiar do aluno não receber o valor, poderá acionar o botão ajuda na opção ajustes no aplicativo, ou ainda telefonar para o número 0800 025 8000.

