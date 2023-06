Banco do Brasil - Foto: Agência Brasil

Banco abre hoje em SP? Veja os horário do expediente bancário

Banco abre hoje em SP? Veja os horário do expediente bancário

Passado o feriado de Corpus Christi, o banco abre hoje em todo o Brasil - inclusive São Paulo. A dúvida pode surgir porque na quinta-feira, 8 de junho, as agências ficaram fechadas para o atendimento ao público.

Que horas o banco abre hoje em SP

Os bancos em São Paulo terão expediente normal nesta sexta-feira, 9 de junho, e abrirão as portas para atendimento presencial das 10h às 16h, no horário de Brasília.

Em alguns casos, as agências podem ter o funcionamento antecipado, a partir das 9h. Há lugares em que os bancos fecham até às 14h, portanto, a melhor saída é checar o expediente da agência desejada. Aproveite para ver o horário de funcionamento do Banco do Brasil hoje.

Já amanhã, sábado, dia 10, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

Confira todos os feriados bancários de 2023

20 de fevereiro, segunda-feira: Carnaval;

21 de fevereiro, terça-feira: Carnaval;

07 de abril, sexta-feira: Sexta-feira da Paixão;

21 de abril, sexta-feira: Dia de Tiradentes;

1º de maio, segunda-feira: Dia do Trabalho;

8 de junho, quinta-feira: Corpus Christi;

7 de setembro, quinta-feira: Independência do Brasil;

12 de outubro, quinta-feira: Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro, quinta-feira: Dia de Finados;

15 de novembro, quarta-feira: Proclamação da República;

25 de dezembro, segunda-feira: Natal.

29 de dezembro sexta-feira, último dia útil do ano (Não haverá expediente ao público)