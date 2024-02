Bancos de SP abrem no Carnaval? Veja o expediente em 2024

Bancos vão fechar no carnaval? Como fazer para pagar as contas? Tire suas dúvidas

As agências bancárias não terão expediente no Carnaval de 2024 em todo o Brasil. Isso significa que os bancos estarão fechados ao público na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Como ficam os boletos que vencem no Carnaval?

Como os bancos não abrem durante os dias de Carnaval, aqueles que tiverem boletos com vencimento nos dias 12 e 13 terão que antecipar o pagamento ou utilizar os canais digitais, como sites, aplicativos ou telefone, para ver saldo, fazer transferências, pagar contas, entre outras operações.

Já na quarta-feira de cinzas, no dia 22, o expediente bancário retornará a partir das 12h, horário local, e fechará às 16h.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 14/02).

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval.

O que abre e fecha no Carnaval em São Paulo?

Em São Paulo, o carnaval é considerado ponto facultativo e o comércio não deve abrir, assim como escolas, unidades básicas de saúde e órgãos públicos.

Os Correios vão funcionar normalmente no sábado. Já na segunda-feira e terça não haverá atendimento nas agências, que retorna junto das entregas na quarta a partir do meio-dia.

O rodízio municipal de veículos estará suspenso na na capital de segunda (12) até quarta-feira (14). As lotéricas também não vão abrir nestes dias.

Confira também: cidades em que o Carnaval de 2024 é feriado