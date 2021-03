Bancos funcionam no feriado antecipado? Veja o que abre em SP

Com a antecipação dos feriados em São Paulo, agências bancárias devem permanecer fechadas ao longo período. A medida é uma tentativa do governo municipal de conter o avanço da Covid-19 na capital paulista. Com isso, os bancos não funcionam no feriado antecipado, entre os dias 26 de março e 4 de abril.

O atendimento nas unidades bancárias fechadas, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), deve ser de forma digital, que pode ser feito via celular, internet ou em caixas eletrônicos. “O atendimento presencial nas agências dependerá do teor dos respectivos decretos municipais”, diz o órgão em nota.

Ao todo, foram cinco feriados antecipados do município. De 2021 foram Corpus Christi (3 de junho) e Dia da Consciência Negra (20 de novembro). Já de 2022, outras três datas comemorativas também foram antecipadas, são elas: Aniversário de São Paulo (25 de janeiro), Corpus Christi (16 de junho) e Dia da Consciência Negra (20 de novembro).

Vencimento de contas no feriado antecipado

Apesar dos bancos não funcionarem no feriado antecipado em São Paulo, o vencimento dos boletos não mudou. O acordo estabelecido com o Banco Central não prevê esses dias como feriados bancários.

Sendo assim, as datas de vencimento de contas continuam as mesmas e o pagamento deve ser feito pelo canais digitais, como internet banking ou aplicativo, e nos caixas eletrônicos.

Quando vai ser o feriado em São Paulo?

Com os feriados antecipados em São Paulo, a cidade deve passar por um período longo de recesso, que vai do dia 26 de março até o dia 4 de abril, contando com os finais de semana. Confira, a seguir, como fica o calendário: