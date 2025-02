Calor de 70 graus? Temperaturas sufocantes chegam no Brasil

Que o verão é quente no Brasil você já sabe, mas alguém aí já enfrentou calor de 70 graus? A previsão do tempo indica que a a sensação térmica em fevereiro será sufocantes, especialmente nas regiões Sul e Sudeste – justamente em locais que o clima costumava ser mais ameno.

É verdade que a sensação térmica pode chegar a 70 graus?

De acordo com a tabela de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP), as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste passarão uma intensa onda de calor até o dia 21 de fevereiro. Com os termômetros nas alturas, os moradores dessas áreas podem enfrentar sensações térmicas de até 70 °C.

Em São Paulo, a previsão da Climatempo indica que os termômetros devem marcar máxima entre 34 °C e 35 °C. A cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, também pode ter um calor de 35ºC.

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a temperatura pode atingir 39 °C, e é a cidade que pode registrar sensação térmica de 70 °C.

A sensação térmica é frequentemente maior do que a temperatura real devido a fatores que afetam o quão quente ou frio o corpo humano sente. Os principais motivos incluem:

Umidade – quando o ar está úmido, o suor não evapora tão eficientemente, dificultando o resfriamento do corpo. Isso aumenta a temperatura percebida.

Vento – a falta de vento pode fazer com que o ar pareça estagnado e mais quente, enquanto uma brisa forte pode ajudar a resfriar o corpo aumentando a evaporação.

Radiação do Sol – a luz solar direta pode aquecer superfícies, como asfalto e edifícios, fazendo com que o ambiente ao redor pareça mais quente do que a temperatura do ar medida.

Temperatura do solo e da superfície –mmateriais como concreto e metal absorvem e liberam calor, aumentando a sensação geral de calor.

Vestuário e nível de atividade – usar roupas pesadas ou de cores escuras, ou praticar atividades físicas, pode reter calor e aumentar a percepção de temperatura do corpo.

O índice de calor (que combina temperatura e umidade) e o fator de sensação térmica (que considera a velocidade do vento) são usados ​​para medir esses efeitos, explicando por que a sensação térmica geralmente é maior ou menor que a temperatura real.

Recorde de calor no Brasil

Em 19 de novembro de 2023, o município de Araçuaí, no nordeste de Minas Gerais, registrou a temperatura mais alta da história do país: 44,8°C.

Anteriormente, em outubro de 2023, Cuiabá atingiu 44,2°C, entrando para a lista das dez maiores temperaturas já registradas no Brasil, segundo o Instituto Nacional de

Araçuaí (MG): Em 19 de novembro de 2023, a cidade registrou 44,8°C, estabelecendo o recorde nacional de temperatura.

Bom Jesus (PI): Em 21 de novembro de 2005, a temperatura atingiu 44,7°C, sendo o recorde anterior.

Cuiabá (MT): Em outubro de 2023, a capital mato-grossense alcançou 44,2°C, entrando para a lista das dez maiores temperaturas já registradas no Brasil.

Quaraí (RS): Em 4 de fevereiro de 2025, a cidade registrou 43,8°C, a maior temperatura já medida no Rio Grande do Sul desde o início das medições em 1910.

Afonso Cláudio (ES): Em 2 de março de 2012, a cidade registrou 45°C.

Hidrate-se!

