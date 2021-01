Lugares mais frios do Brasil: 9 melhores destinos para conhecer

O Brasil é um país tropical, famoso por suas praias e lugares perfeitos para curtir dias de sol. Mas para aqueles que preferem um clima mais ameno, a dica é conhecer alguns dos lugares mais frios do Brasil.

Em algumas regiões, dependendo da época do ano as temperaturas chegam a ficar próximas de zero. E há até cidades brasileiras onde eventualmente chega a nevar! Ideal para quem gosta de curtir o inverno tomando um chocolate quente ou um bom vinho.

Entre os lugares mais frios do Brasil as opções de turismo são variadas. Alguns têm um estilo mais histórico, outros com mais natureza, a maioria com boa estrutura para receber os turistas. Tudo vai depender do perfil de cada pessoa e do tipo de viagem que prefere.

9 lugares mais frios do Brasil

A maioria dos lugares mais frios do Brasil está em localizações cercadas por montanhas, o que ajuda a garantir as temperaturas mais baixas. O mês de julho costuma ser o mais procurado, o que faz com que muitos fiquem lotados.

Mas, mesmo no verão ou na primavera, quando o tempo tende a ser mais quente, em alguns desses lugares o clima permanece mais baixo. Assim, são uma boa alternativa também para viajar fora da alta temporada. E, por estarem em meio à natureza, podem ser também uma opção para viajar depois da pandemia.

Campos do Jordão – São Paulo

Um dos principais destinos de inverno, muito frequentado por quem gosta de apreciar o frio. Fica localizada no interior do estado de São Paulo, na região da Serra da Mantiqueira.

Os parques e jardins são os melhores atrativos a céu aberto. E há também muitos os restaurantes com ótima gastronomia. Mas o grande destaque de Campos do Jordão fica por conta da arquitetura, com construções charmosas que encantam os visitantes.

Toda a fama da cidade faz com que os preços também sejam mais altos. Portanto, não é uma cidade muito barata, mas é uma viagem que vale a pena.

Santo Antônio do Pinhal – São Paulo

Para quem quer curtir o clima de Campos do Jordão pagando um pouco menos, a dica é a vizinha Santo Antônio do Pinhal. Um destino mais tranquilo, menos badalado, para uma viagem mais aconchegante.

A cidade é pequena e simples, mas com pontos que conquistam os turistas, como o centrinho, os jardins e uma cachoeira que fica próxima.

Domingos Martins – Espírito Santo

A região das Montanhas Capixabas possui destinos pouco conhecidos por quem vive em outros estados. Mas são lugares que encantam a todos os que passam. Um dos principais é Domingos Martins, colonizada por italianos e alemães, e que até hoje mantém algumas tradições.

Além do município, a região no entorno é perfeita para quem gosta de natureza, especialmente no Parque Estadual de Pedra Azul. Outro destaque são os produtores locais de cafés, queijos e outros produtos.

Visconde de Mauá – Rio de Janeiro

Fica na região da Serra da Mantiqueira, a mesma de Campos do Jordão, mas no estado do Rio de Janeiro, perto também da divisa com Minas Gerais. Visconde de Mauá está localizada a 1.800 metros de altitude, o que garante temperaturas mais baixas o ano todo.

Os principais passeios são as atividades em meio à natureza, para conhecer as trilhas e cachoeiras. Há também feirinhas de artesanato local e bons restaurantes. E o público mais comum na cidade são os casais. O destino é calmo e ideal para recarregar as energias.

Urupema – Santa Catarina

A cidade leva o título de a mais fria do Brasil. Mesmo durante o verão as temperaturas médias não passam dos 17 graus. E, no inverno, o clima fica propício à chegada da neve e de geadas.

A região onde Urupema está localizada tem natureza preservada, o que faz com que o destino se destaque pelas belas paisagens serranas. Embora seja uma cidade bem pequena, com menos de três mil habitantes, costuma ter bastante movimento de turistas.

Monte Verde – Minas Gerais

Minas Gerais, com suas regiões de muitas montanhas, tem várias cidades entre as mais frias do Brasil. Monte Verde é um pequeno distrito que pertence à cidade de Camanducaia e fica no sul do estado.

É uma região de muita natureza, mas com boa estrutura de hospedagens e também com atrativos históricos, museus e um centrinho com lojas e restaurantes, para quem gosta de outros tipos de passeio.

Gramado – Rio Grande do Sul

A cidade gaúcha não poderia faltar na lista de lugares mais frios do Brasil. Gramado é conhecida por ser o principal destino de inverno do país e tem uma ótima infraestrutura para receber os turistas. Além da ótima gastronomia, possui atrativos para todas as idades e todos os gostos.

Para hospedagem, há opções mais centrais e urbanas e outras um pouco mais afastadas, com um estilo diferenciado. Fora do inverno, é muito visitada também no período de Natal, quando é criado um ambiente perfeito para celebrar a data.

Lugares mais frios do Brasil no Nordeste

E se engana quem pensa que os lugares mais frios do Brasil estão apenas nas regiões Sul e Sudeste. O Nordeste, mais conhecido pelo clima quente e pelo belo litoral, também tem seus destinos onde é possível aproveitar um clima mais ameno.

Gravatá – Pernambuco

Um lugar histórico, com construções centenárias, em um cenário típico de cidades do interior. Além disso, fica em uma região de Mata Atlântica com boas opções de passeios pela natureza. É muito conhecida por ter temperaturas mais agradáveis.

Guaramiranga – Ceará

Outro lugar frio no Nordeste é esta cidade no Ceará, a pouco mais de 100 km da capital, Fortaleza. Mas com o diferencial do clima, que é mais baixo. Os principais atrativos são o Mosteiro dos Jesuítas, o Parque das Trilhas e Mirante do Pico alto, de onde se tem uma vista panorâmica da região.

Se você é do tipo que adora se encher de casacos e prefere o clima do inverno, certamente os lugares mais frios do Brasil serão os ideais para as suas próximas férias!