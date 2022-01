Carnaval de rua de São Paulo está cancelado em 2022

O carnaval de rua da cidade de São Paulo está oficialmente cancelado. O anúncio do prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta quinta, 6 de janeiro, usou como argumento o avanço da Covid-19 na capital. Apesar do cancelamento, no entanto, os desfiles no sambódromo do Anhembi devem ser mantidos respeitando protocolos de segurança.

Agora, a prefeitura de São Paulo avalia uma festa alternativa no Autódromo de Interlagos, mas entidades que representam blocos de rua já se manifestaram contra a realização do evento.

Por que o carnaval de São Paulo foi cancelado?

A decisão de cancelar o carnaval de rua na cidade de São Paulo em 2022 foi tomada depois de uma reunião do prefeito com representantes da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e se deve ao aumento estrondoso do número de casos de Covid-19 na cidade desde a chegada da variante ômicron na capital. Segundo levantamento da própria prefeitura, a cepa já é responsável por metade dos casos de Covid-19 em São Paulo. Além disso, os casos de Influenza vêm aumentando consideravelmente.

Uma festa realizada no Autódromo de Interlagos seria uma alternativa ao carnaval de rua, porém o evento não é recomendado pela Secretaria de Saúde e não foi aceito por entidades que representam os blocos. Segundo Ricardo Nunes, o carnaval no autódromo possibilitaria a exigência do comprovante de vacinação, o que é impossível exigir no carnaval de rua. Outro ponto é que o evento seria menor, já que o local não tem capacidade para receber as mais de 15 milhões de pessoas que costumam acompanhar os blocos de rua na capital.

Além de São Paulo, o carnaval de rua foi cancelado em pelo menos 58 cidades do interior, do litoral e da Grande São Paulo e em capitais onde a folia é uma das festas mais populares, como Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Fortaleza, Recife e Olinda.

Já a decisão de realizar ou não o carnaval de rua nas cidades de São Paulo é das prefeituras, de acordo com o governo do estado. Porém, especialistas recomendam que as festas de rua sejam canceladas para evitar a disseminação da Covid-19 e da Influenza. Já para eventos privados ou em locais fechados, a recomendação é que haja comprovação de vacinação e uso obrigatório de máscara.

Desfiles no sambódromo devem ser mantidos

Apesar de ter cancelado o carnaval de rua em São Paulo, a prefeitura pretende manter os tradicionais desfiles das escolas de samba no Anhembi nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. No dia 5 de março será realizado o desfile das campeãs. Protocolos sanitários serão discutidos com a Liga das Escolas de Samba para que seja tomada uma decisão a respeito da realização do evento no sambódromo, segundo o prefeito No entanto, os ingressos para o público já estão à venda, com valores entre R$ 70 (arquibancada individual) e R$ 32.500 (camarote para 25 pessoas).