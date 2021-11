Veja a lista de cidades de SP que cancelaram o Carnaval 2022

Embora seja uma festa tradicional e muito apreciada pela população brasileira, devido ao temor do avanço dos casos de Covi-19 no país, a lista de cidades que cancelaram o Carnaval 2022 em SP vem aumentando diariamente. Só no estado de São Paulo, mais de 70 municípios já anunciaram que o evento não será realizado. Saiba quais são as cidades que não terão Carnaval no próximo ano.

Por que as cidades cancelaram o Carnaval 2022?

Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19, muitas cidades do interior de São Paulo já cancelaram a realização do Carnaval 2022. A maioria das prefeituras alega que há uma preocupação extra quanto à possibilidade de transmissão do coronavírus caso haja aglomeração nas ruas e nos clubes durante o feriado. Já em outros casos, a motivação está ligada à falta de recursos para realizar o evento, já que muito dinheiro foi investido no controle da pandemia.

Em regiões importantes do estado de São Paulo, como os polos de Jundiaí e Sorocaba, por exemplo, a realização do Carnaval foi cancelada depois de uma decisão conjunta entre as prefeituras. As cidades que cancelaram o Carnaval 2022 alegaram que o momento é de cautela e que, por isso, não será disponibilizado nenhum tipo de recurso público para a festa. No entanto, os eventos não estão proibidos. Ubatuba, no litoral, e São Luiz do Paraitinga, que tem uma das festas mais tradicionais do estado, também estão na lista das cidades que cancelaram o Carnaval de rua em 2022.

Já em outras localidades, como Ribeirão Preto e Brotas, por exemplo, a decisão deve ser tomada somente nos próximos meses. O mesmo acontece com a cidade de São Paulo, que aguarda definições das autoridades de saúde para confirmar ou entrar para a lista das cidades que cancelaram o Carnaval 2022.

70 cidades que cancelaram o Carnaval 2022 em SP

Com exceção do Rio de Janeiro, que deve manter a folia, a maioria das prefeituras está receosa quanto à viabilidade de eventos como desfiles e blocos de rua. Belo Horizonte, Salvador, Recife e Olinda, cidades que tradicionalmente realizam grandes carnavais, seguem sem definição. Confira a lista de cidades paulistas que já cancelaram o Carnaval 2022:

Águas de Lindóia

Altinópolis

Américo Brasiliense

Amparo

Barrinha

Borborema

Botucatu

Cabreúva

Caçapava

Caconde

Campo Limpo Paulista

Cássia dos Coqueiros

Cunha

Descalvado

Dobrada

Dumont

Franca

Gavião Peixoto

Guariba

Guatapará

Holambra

Iacanga

Ibitinga

Itápolis

Itatiba

Itupeva

Jaboticabal

Jacareí

Jaguariúna

Jarinu

Jundiaí

Lagoinha

Lindóia

Lins

Louveira

Miguelópolis

Mogi das Cruzes

Monte Alegre do Sul

Monte Alto

Monteiro

Motuca

Natividade da Serra

Nova Europa

Paraibuna

Pedreira

Pitangueiras

Poá

Potirendaba

Pradópolis

Redenção da Serra

Rifaina

Rincão

Roseira

Salesópolis

Santa Cruz da Esperança

Santa Ernestina

Santa Isabel

Santa Lúcia

Santa Rosa de Viterbo

Santo Antônio da Alegria

Santo Antônio do Pinhal

São Bento do Sapucaí

São Luiz do Paraitinga

São Simão

Serra Negra

Socorro

Suzano

Taquaritinga

Taubaté

Tremembé

Ubatuba

Valinhos

Várzea Paulista

Vinhedo

