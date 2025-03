Casas lotéricas abrem no sábado de Carnaval; veja horário

Como o sábado de Carnaval não é considerado feriado, as lotéricas abrem neste sábado, dia 1 de março. Mas como vem ponto facultativo, é preciso ficar atento ao calendário e horários. Hoje, a Caixa Econômica Federal sorteia a Loteria federal, Mega-Sena, Lotofácil e mais.

Funcionamento das lotéricas no sábado de Carnaval

As casas lotéricas funcionam normalmente neste sábado, então é possível fazer as apostas nas loterias e também pagar contas e boletos. Os locais funcionam, geralmente, até ás 12h ou 13h, e reabrem normalmente na segunda-feira.

As apostas, exceto da federal, podem ser feitas até as 19h nas loterias de todo o país, no portal Loterias Online da CAIXA e no app Loterias CAIXA.

Veja qual o prêmio estimado para os sorteios de sábado cada loteria:

Quina concurso 6671 – tem o prêmio acumulado em R$ 17 milhões

Lotofácil concurso 3333 – tem o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão

Dia de Sorte concurso 1034 – tem o prêmio estimado em R$ 800 mil.

Mega-Sena – tem o prêmio estimado em R$ 42 milhões.

Loteria Federal – tem o prêmio estimado em R$ 500 mil.

O público também pode acompanhar pela televisão ou pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

