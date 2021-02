Chuva em São Paulo: veja os pontos de alagamento hoje (17/02)

As pancadas de chuva atingiram grande parte da capital paulista na tarde desta quarta-feira, 17 de fevereiro. A chuva em São Paulo não aparecia há um tempo como surgiu hoje, deixando diversos pontos de alagamento na cidade. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, a combinação do calor com a entrada da brisa marítima favoreceu a formação de áreas de instabilidade.

Chuva em São Paulo hoje

Ainda no começo da tarde, às 13h50, as regiões da zona leste, zona norte, zona sul e Marginal Tietê entraram para estado de atenção para alagamentos. Nessas regiões, a chuva em São Paulo apareceu cedo. As horas seguintes deram continuidade as pancadas de chuva, mas com intensidade variada.

Pontos de alagamento em dia de chuva em São Paulo

Confira abaixo os principais pontos de alagamentos na cidade de São Paulo atualizados, segundo o CGE da Prefeitura da cidade.

Zona Norte: Vila Maria/ Vila Guilherme

Centro: Sé

Zona Oeste: Butantã

Zona Sul: Campo Limpo, M’Boi Mirim e Santo Amaro

Zona Sudeste: Ipiranga e Vila Mariana

Previsão é de chuva em São Paulo nesta quinta (18)

- PUBLICIDADE. -

A quinta-feira, 18 de fevereiro, terá pancadas de chuva em São Paulo. Segundo o CGE, elas acontecerão de forma isolada na cidade, mas com forte intensidade e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Com isso, o potencial para formação de alagamentos também são previsíveis. Os termômetros oscilam entre 20°C na madrugada e 30°C no início da tarde.

Como evitar os alagamentos?

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

OBS: Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, entre em contato com a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET.

Dia mais chuvoso em São Paulo até agora

Segundo informações do portal do CGE da Prefeitura de São Paulo, o dia 15 de janeiro permanece como o mais chuvoso do ano em São Paulo até agora, com 24,7mm acumulados. Já o segundo dia mais chuvoso do ano é o 10 de janeiro com 20,4mm e em terceiro lugar, 25 de janeiro com 19,2mm.